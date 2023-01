Razer Enki, tra le migliori sedie gaming, oggi con uno sconto del 20%!

State pensando di acquistare una nuova sedia gaming comoda e in grado di farvi sostenere le vostre lunghe sessioni di gaming quotidiane senza alcuno sforzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, attualmente presso la nota catena MediaWorld potete acquistare l’ottima Razer Enki a un prezzo davvero conveniente!

La sedia gaming Razer Enki è progettata per offrire un comfort ottimale, con supporti per le spalle esclusivi a 110° e una seduta spaziosa da 21″ per una distribuzione ottimale del peso durante le lunghe sessioni di gioco.

Il design ergonomico della sedia gaming Razer Enki include una curva lombare che sostiene delicatamente la parte inferiore della schiena, favorendo una posizione di seduta neutrale e riducendo l’affaticamento durante le sessioni prolungate.

Per una combinazione di comfort e durata, la maggior parte della sedia gaming Razer Enki è rivestita in morbido tessuto per un comfort extra, mentre i bordi esterni sono in pelle morbida resistente all’usura.

La sedia gaming Razer Enki è dotata di un meccanismo di inclinazione intuitivo basato sul peso, permettendovi di inclinare la sedia semplicemente appoggiandovi all’indietro senza dover utilizzare manopole o pulsanti. Il reclinaggio regolabile a 152° permette di posizionare la seduta e inclinarsi come preferite.

Solitamente, la sedia gaming Razer Enki viene proposta a 449,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 359,99€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 90€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa un prodotto di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

