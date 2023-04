Ravenswatch, The Last Of Us Parte 1 e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di Ravenswatch a soli 13,89€, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di 6,11€ rispetto ai 20€ usuali di listino.

Sviluppato da Passtech, Ravenswatch, avventura roguelike, conserva lo stile visivo di Curse of the Dead Gods, ma presenta un mondo completamente nuovo ispirato a versioni oscure di fiabe e leggende. Nel titolo, il mondo fantastico di Reverie è sotto attacco da parte del Master Nightmare e dei suoi seguaci. I guardiani del mondo, i Ravenswatch, hanno chiamato sei eroi per difendere il mondo da questa calamità.

Quattro eroi sono disponibili fin dall’inizio del gioco. La prima è la ladra Scarlet, un tempo nota come Cappuccetto Rosso. Durante il giorno impugna due lame, mentre di notte si trasforma in un lupo mannaro e utilizza abilità più feroci. A seguire c’è Franz, il Pifferaio Magico, capace di utilizzare la musica per attaccare i nemici e di comandare un esercito di ratti addestrati. Beowulf è un guerriero norreno che brandisce un’enorme spada e chiama in aiuto il suo drago alleato per incenerire i nemici. Infine, c’è Nyss, la Regina delle Nevi, in grado di usare i poteri dell’inverno e scivolare rapidamente sul terreno su lastre di ghiaccio.

