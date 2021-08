Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Ratchet & Clank Rift Apart rappresenta il debutto della storica saga Insomniac sulla nuova ammiraglia di casa Sony. Diciamolo subito, gli stacanovisti sviluppatori californiani hanno fatto di nuovo centro, regalandoci un prodotto che mostra sprazzi di vera “next-gen”, ma soprattutto che saprà divertirci ad ogni passo, grazie al solito riuscito mix tipico della serie, questa volta accompagnato anche da alcune novità molto gradite che vanno a definire un pacing eccellente, ma andiamo più nel dettaglio.

Ratchet & Clank Rift Apart rappresenta la summa della tetralogia Future dell’era PS3: prendete il già capolavorico A Crack in Time, aggiungete le novità timidamente introdotte in Nexus, qui ampliate e perfezionate a dovere, più alcune sezioni spettacolari che sfruttano a pieno l’SSD di PS5 ed eccovi servita la struttura di gioco dell’ultimo capitolo.

Detto così sembrerebbe tutto perfetto, purtroppo però il gioco presenta dei piccoli difetti che me lo hanno fatto mettere un gradino sotto ad A Crack in Time, quali il riciclo asfissiante dei mini-boss, boss fight poco ispirate, contenuti leggermente inferiori a quelli che ci si aspetterebbe da una produzione del genere e qualche piccola imperfezione tecnica come ad esempio le compenetrazioni tra i personaggi e il terreno.

Da sottolineare comunque che tutto il “core” ludico è stato perfezionato, partendo dal gunplay, passando per le sezioni platform arrivando alle meccaniche di traversal. Per concludere il discorso relativo al gameplay, la nuova co-protagonista Rivet si usa in modo identico al “vecchio” Lombax, ma sinceramente l’ho trovata una scelta sensata perché assegnare determinate armi o gadget ad un solo personaggio sarebbe stato limitante.

Rift Apart è un vera e propria gioia per gli occhi

Per quanto riguarda la parte narrativa, l’appena citata nuova Lombax è un bellissimo personaggio, che riesce a co-esistere con Ratchet in modo molto armonico. Il ritorno di Nefarious inoltre è un valore aggiunto non da poco, visto che è uno degli antagonisti migliori degli ultimi anni. La trama riesce ad intrattenere ed è raccontata molto bene, molto più “cinematografica” che in passato e rappresenta di fatto le basi per quello che sarà il futuro del brand.

Come longevità, sinceramente si sarebbe potuto fare di più. Ho impiegato 15 ore per finire la storia, esplorando in lungo e in largo, ritornando nei vari pianeti più del dovuto e con altre 4/5 ore l’ho platinato e finito la seconda run in modalità Sfida. E c’è da dire che ho fatto tutto all’ultima difficoltà, comprese le sfide dell’arena, quindi al computo totale a difficoltà Normale o Difficile bisogna pure togliere un paio di ore.

Il comparto visivo lascia senza fiato. L’eccellente direzione artistica è supportata dalle potenzialità di PS5. Abbiamo diverse modalità di gioco disponibili e sono tutte una gioia per gli occhi: 4K, 60 fps e RT in diverse soluzioni che accontentano tutti i videogiocatori. Ottimo anche tutto il comparto sonoro, con un doppiaggio italiano, come al solito, d’altissimo livello. Nota di merito per il DualSense, sfruttato molto bene, sia nel feedback aptico, utilizzato anche per la semplice camminata, sia nei grilletti adattivi, con vari gradi di “pressione” per utilizzare i diversi tipi di sparo delle tante armi.

VOTO: 9