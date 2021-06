Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Si sveglia dal lungo letargo, grazie ad una coraggiosa campagna Kickstarter, una delle serie più importanti nel panorama coin-op, R-Type. Dopo ben 18 anni abbiamo l’occasione (ed il dovere) di rispolverare il seguito di una delle saghe madri degli sparatutto bidimensionali da sala giochi, R-Type Final 2, il grande rivale di quel Gradius che fu il sogno e l’incubo di ogni videogiocatore negli anni 80.

Il nuovo R-Type segue esattamente le orme storiche della serie e si presenta come un concentrato di proiettili e nemici a schermo da schivare e vaporizzare orizzontalmente con la precisione di un chirurgo, grazie alle capacità delle tantissime navicelle (ben 99!) sbloccabili con la valuta in-game. Ogni navicella avrà le sue peculiarità e tantissime variazioni di fuoco secondario ottenibili in una run grazie ai vari power-up che rimbalzeranno a schermo.

Ad aiutarci ci sarà sempre il nostro fidatissimo POD Force, una sorta di bot sfera estremamente versatile che ci può aiutare come companion nel caso lo si lasci vagare da solo a schermo, o come ariete di sfondamento (o di protezione) nel caso decidessimo di agganciarlo alla parte anteriore o posteriore della navicella. Sarà un dettaglio del gameplay che imparerete presto ad utilizzare a vostro vantaggio, lanciandolo nella mischia e riagganciandolo a velocità supersonica (ci sono i classici 4 livelli di velocità richiamabili tramite apposito tasto in modo da poter effettuare manovre precisissime anche nel caos della battaglia), creandovi varchi o proteggendovi dai nemici che arrivano da dietro: il POD è la chiave di volta per il successo nelle vostre run.

R-Type Final 2 unisce l'esplosività della serie a elementi più moderni: un mix che lo rende un titolo da non perdere, sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data

Ritorna anche il BEAM, raggio laser a due fasi (tre in alcuni navicelle più elaborate) in grado di spazzare via tutto ciò che c’è a schermo, sempre se sarete in grado di sopravvivere durante il suo caricamento in cui è solo possibile schivare i nemici.

La longevità di una singola run non va oltre le due orette, esattamente come ci si aspetterebbe da coin-op da sala giochi, ma il fattore rigiocabilità è alle stelle grazie ai livelli bonus inclusi nel DLC, ai 6 gradi difficoltà e alla gargantuesca quantità di navicelle a disposizione.

Se a difficoltà Addestramento riuscirete ad arrivare in fondo relativamente presto, vi assicuro che già a difficoltà Bambino sputerete sangue in diverse sezioni, dove i picchi di difficoltà si sprecano. A Normale le cose diventano un vero e proprio show di blasfemie (vi lascio immaginare a voi i seguenti livelli di difficoltà cosa possono riservarvi).

A complicare le cose (come se ce ne fosse bisogno) c’è un comparto grafico buono ma non eccelso dovuto allo scarso sfruttamento dell’Unreal Engine: la confusione che creano tanti asset 3D non propriamente modellati a volte confonde la vista, e spesso non ci accorgiamo di alcuni pericoli facilmente schivabili. La direzione artistica è piacevole, con qualche picco basso nella caratterizzazione dei boss (alcuni davvero incomprensibili e brutti). A livello visivo quindi bene ma non benissimo, almeno non come le 99 navicelle disponibili, belle da vedere e ben diversificate, il cui modello 3D è ammirabile nella sezione museo dove è possibile decorarle con vari adesivi e colorazioni. La colonna sonora non lascia sempre il segno ma alcune tracce (in particolare quella del museo) ricalcano bene lo spirito del Giappone anni 80, e tutta la magia delle sale giochi del tempo.

VOTO: 7,8