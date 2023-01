Questa TV Samsung Neo QLED 55″ è in offerta oggi con uno sconto di oltre 1000€!

Segnaliamo ai nostri lettori che presso la nota catena di negozi Comet è attiva un’offerta straordinaria che consente di acquistare la smart TV Samsung Neo QLED 55″ 4K QE55QN90B a un prezzo davvero vantaggioso! Come di consueto, Comet propone una vasta gamma di promozioni che noi abbiamo attentamente analizzato e selezionato per voi, in modo da consentirvi di approfittare dei prezzi più convenienti tra quelli attualmente in offerta.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90BA è equipaggiata con un eccezionale pannello Neo QLED 4K da 55 pollici, alimentato dal processore Neural Quantum 4K che, grazie agli algoritmi di Deep Learning, è in grado di ottimizzare al massimo ogni scena mostrata, mentre il potente sistema di AI Upscaling 4K garantisce sempre il massimo livello di dettaglio.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90BA consente di raggiungere una resa cromatica più ricca e precisa, un contrasto più profondo con dettagli nitidi e definisce un nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE55QN90BA offre un input lag particolarmente basso e supporta le tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120Hz.

Grazie alla promozione attualmente attiva da Comet, potete portarvi a casa la smart TV Samsung Neo QLED 55″ 4K QE55QN90B a soli 949€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, con uno sconto del 52,5% e un risparmio reale di 1.050€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato!

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Comet e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili. Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.