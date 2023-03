Quali sono i personaggi secondari che rubano la scena, nei videogiochi?

Non di sola cronaca e sola critica vive il videogiocatore, ma anche di tanta curiosità. Ecco perché, di tanto in tanto, ci concediamo scorribande in stramberie che circondano il mondo videoludico, come… questa, per farvi un esempio.

Oggi siamo invece incappati in una interessante discussione tra videogiocatori, che ha sollevato sul noto forum ResetEra un dibattito ad alto tasso di nostalgia. I giocatori, infatti, si stavano domandando quali fossero i personaggi non protagonisti dei videogiochi che, pur non essendo interattivi o al centro della storia, rubano la scena rispetto agli eroi principali.

I nomi venuti fuori colgono decisamente nel segno. In merito alla saga Final Fantasy, ad esempio, in diversi hanno citato dei nomi che potevano essere in modo evidente protagonisti loro stessi dell’avventura: si tratta di Sir Auron da Final Fantasy X – definito un vero e proprio «scene stealer» – e dello spericolato Balthier da Final Fantasy XII, anche se va detto con una punta di amarezza che non ci vuole poi tanto a immaginare di essere un protagonista più affascinante di Vaan. Dallo stesso gioco, diversi citano anche il capitano Basch, personaggio in effetti molto carismatico ed enigmatico.

Si cita, ma era quasi una ovvietà, anche Vivi da Final Fantasy IX.

Auron è molto difficile da battere, nel campo dei personaggi spalla che rubano la scena

Qualcuno scherza citato il fan del Campione di Cyrodill e dell’Arena della Città Imperiale all’interno di The Elder Scrolls IV: Oblivion (se lo avete incontrato, sono piuttosto sicura che ve lo ricordiate, sì), altri citano anche l’intrigante Parvati da The Outer Worlds.

Un giocatore cita anche Roxas, scrivendo che «mi sono sorbito venti ore di nulla solo per lui, in Kingdom Hearts III». C’è spazio, tra i nomi, anche per gli apprezzati Brok e Freya da God of War (trovate Ragnarok su Amazon, se dovete mettervi in pari) e non poteva mancare l’eterno e amatissimo Garrus dalla trilogia di Mass Effect del Comandante Shepard.

Insomma, guardandosi attorno appare abbastanza evidente come i videogiochi spesso ci offrano non solo dei personaggi principali indimenticabili, ma anche dei comprimari che rimangono nel cuore e di tanto in tanto rubano la scena.

Considerando che oggi i fan di Final Fantasy VIII, tanto per fare un esempio, stanno celebrando il compleanno di Rinoa a ventiquattro anni dalla release del gioco, è chiaro che questa lista potrebbe allungarsi esponenzialmente.

Sentitevi liberi di farci sapere quali sono i vostri personaggi “spalla” preferiti del mondo dei videogiochi.