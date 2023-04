Qual è il miglior personaggio spalla di Resident Evil? I fan hanno scelto

Capcom ha da poco lanciato il remake di Resident Evil 4, sebbene a quanto pare i fan sono ora intenti a decretare il miglior personaggio spalla mai apparso nell’intero franchise.

La nuova avventura di Leon S. Kennedy ci ha permesso di rivivere le vicenda del quarto capitolo (potete farlo vostro su Amazon) in una chiave decisamente più moderna.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo del resto spiegato che che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che i personaggi principali più popolari di Resident Evil sono stati rivelati da un sondaggio dei lettori di Famitsu, tocca ora ai secondari (con sorpresa di nessuno).

Via Reddit, parecchi appassionati si sono ritrovati per decretare il miglior personaggio spalla mai apparso nell’intera serie di Resident Evil.

In tantissimi nominano Sheva, partner di Chris Redfield nel discusso Resident Evil 5, mentre altri citano Carlos direttamente da Resident Evil 3 Nemesis e relativo remake.‌

In parecchi chiedono a gran voce anche il ritorno di Rebecca Chambers, protagonista di Resident Evil Zero ma giocabile – anche se per poco – nel primo Biohazard.

Quasi del tutto dimenticato invece Steve, visto in RE Code Veronica al fianco di Claire Redfield, mentre alcuni rimpiangono Barry Burton (che non ha certo bisogno di presentazioni).

Alla fine della fiera, Sheva sembra uscirne vincitrice, come la miglior spalla mai vista in un episodio della serie. Chissà se nel prossimo remake Capcom non ci sia spazio per un suo ritorno ufficiale.

Restando in tema, un fan di nome 3DSage sta progettando il “suo” remake di Resident Evil 4 per la vecchia console portatile di Nintendo, ossia il GBA: guarda il video.

Infine, per non farci mancare niente, nelle scorse ore è stato svelato come sconfiggere in RE4 Remake un boss senza fatica e in un solo secondo.