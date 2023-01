PS5, tenerla in verticale può davvero danneggiare la console? Arriva la risposta

Pochi giorni fa è emersa la notizia che tenere la propria PS5 in posizione verticale potrebbe essere davvero pericoloso, visto che la procedura potrebbe danneggiare la console.

PS5 è di fatto ancora difficilmente acquistabile a prezzi umani su Amazon, perlomeno in Italia, quindi chiunque sia riuscito a comprarne una non vorrebbe mai vederla danneggiata in maniera irreparabile.

Nelle ultime ore sono infatti emersi report davvero preoccupanti su quello che sarebbe un problema di design delle console next-gen di casa Sony.

Ma è davvero così? A quanto pare, come riportato anche da The Gamer, posizionare la PS5 in posizione verticale probabilmente non causerà alcun danno, nonostante tutto.

I possessori di PS5 che conservano le loro console in verticale sono stati presi da un leggero panico la scorsa settimana, quando sono iniziate a circolare notizie sul fatto che tenerle in posizione verticale potrebbe causare danni.

A quanto pare il problema non è così incisivo come si pensava, al punto che potrebbe non esserci alcun problema. Wololo.net ha riportato la notizia che tenere la PS5 in posizione verticale piuttosto che riporla in orizzontale potrebbe essere dannoso per la sua salute, citando il metallo liquido all’interno che potrebbe fuoriuscire su altri componenti interni come un possibile pericolo.

È stato anche affermato che il problema si è verificato su PS5 inutilizzate, che non erano quindi ancora state tolte dalla confezione. A quanto pare si è trattato di un malinteso.

Here goes nothing:

There was a critical misunderstanding on our end when we thought TheCod3r said the Liquid Metal problem happened on unopened, in-box PS5s. What he said (and meant) was PS5s that had not been opened (the actual console!) by other repair shops prior to him.

(1/2) — Wololo (@frwololo) January 9, 2023

Wololo ha ora chiarito su Twitter che quello che pensava fosse un riferimento a una PS5 non imballata era in realtà relativo a una console non aperta, ossia un’unità che non ha mai letteralmente rimosso il suo guscio esterno per poter effettuare le riparazioni sotto la scocca.

Tutto è bene ciò che finisce bene, quindi, nonostante sia sempre meglio attendere comunicazioni ufficiali da parte Sony.

PlayStation 5 starebbe comunque per invadere finalmente gli scaffali dei negozi, lasciandosi alle spalle i ben noti problemi di scorte. All’orizzonte, inoltre, ci sarebbero anche alcuni nuovi bundle realmente interessanti.

Ma non solo: scopriamo quali sono i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro tramite le tante offerte con i nuovi sconti PlayStation Store.