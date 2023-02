PS5 Standard e Digitale disponibile da Unieuro! C’è anche il bundle di God Of War Ragnarok

La famosissima catena di negozi Unieuro ha lanciato un’offerta allettante per tutti gli appassionati di videogiochi: è tornata finalmente disponibile la console Playstation 5, sia nella versione Standard che Digital, anche in bundle con God of War Ragnarok!

Siete dei fan sfegatati della saga di God of War e non vedete l’ora di mettere le mani sulla nuova console di casa Sony? Allora non perdete altro tempo e correte a cliccare sui link che trovate qui sotto per accedere alla pagina dedicata all’acquisto di Playstation 5 sul sito di Unieuro!

L’SSD della PS5 è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Grazie a questa tecnologia, il tempo di caricamento viene annullato o ridotto al minimo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Un’altra caratteristica di spicco della PS5 è il Tempest Engine, un motore audio next-gen che offre una resa sonora immersiva e coinvolgente. Questo sistema consente ai giocatori di percepire ogni singolo suono in modo più preciso, per una completa immersione nella partita.

Ma la vera novità della PS5 è il controller DualSense, che offre una vasta gamma di funzionalità per arricchire l’esperienza di gioco. Grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, è possibile percepire nuove sensazioni per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Sicuramente, God Of War Ragnarok, compresi in questi bundle, è piuttosto allettante. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console».

