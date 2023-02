PS5 disponibile da MediaWorld! Anche in bundle con God Of War Ragnarok!

La nota catena MediaWorld ha messo in vendita pezzi limitati di Playstation 5, sia Standard che Digital, in bundle con un secondo controller DualSense o God Of War Ragnarok! Non perdete quindi altro tempo e cliccate sui link sottostanti per accedere all’area dedicata all’acquisto di Playstation 5 sul sito di MediaWorld! Ricordiamo che la vendita è limitata a un solo pezzo per cliente ed è possibile anche abbinare le cuffie wireless Pulse 3D per averle a un prezzo speciale!

Tra le novità della PS5, una delle caratteristiche più importanti è l‘SSD, il quale permette di annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento dei giochi. Inoltre, Sony ha sottolineato il Tempest Engine, che garantisce una resa audio da next-gen, immersiva e coinvolgente. Questo motore audio consente ai giocatori di percepire ogni singolo suono dell’esperienza di gioco in modo più preciso, per una completa immersione nella partita.

Inoltre, il nuovo controller DualSense offre una vasta gamma di funzionalità per arricchire l’esperienza di gioco. Grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, il giocatore sarà in grado di percepire nuove sensazioni tattili, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Ad esempio, il controller è in grado di trasmettere sensazioni tattili diverse in base al terreno su cui si cammina nel gioco, offrendo una maggiore interazione con l’ambiente di gioco.

Sicuramente, God Of War Ragnarok, compresi in questi bundle, è piuttosto allettante. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console».

