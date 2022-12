PS5 Digital con God Of War Ragnarok disponibile su Amazon! Solo pochi pezzi!

Aggiornamento ore 10:55: Console terminate!

Come purtroppo sappiamo, il numero di Playstation 5 in commercio è davvero esiguo e i vari rivenditori ricevono ulteriori scorte con il contagocce. Segnaliamo ai nostri lettori che, attualmente, Amazon offre diversi esemplari della console in edizione Digital in bundle con God Of War Ragnarok, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo! Tuttavia, precisiamo che l’acquisto è disponibile solo per gli utenti iscritti al servizio Amazon Prime. Nel caso non foste ancora iscritti, vi consigliamo di farlo (i primi 30 giorni sono gratuiti, direttamente dal link sottostante.

Vi ricordiamo che PS5 punta fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarà in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game. PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, «God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console.».

