PS5, alcuni giocatori hanno avvistato il loro GOTY 2023 (ed è un indie)

Ogni anno ci sono diversi giochi che vengono “nominati” dai fan Game of The Year prima del tempo, tanto che – secondo alcuni utenti PS5 – c’è un titolo che concorrerebbe già per il premio.

Secondo molti, Dredge potrebbe essere tranquillamente il GOTY 2023, senza nulla togliere alla mole di giochi che di mese in mese arrivano anche su PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon).

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, «la passione di un team che, con un budget presumibilmente ridicolo ma un’idea di fondo brillante, ha realizzato uno dei titoli indipendenti più assuefacenti e meglio concepiti degli ultimi anni, che parte piano e poi ti avviluppa in una morsa dalla quale liberarsi è più difficile che farlo dall’abbraccio di un kraken».

Sviluppato da Black Salt Games, Dredge è stato pubblicato il 30 marzo scorso su diverse piattaforme, ma a quanto pare sono i fan PlayStation sulla pagina PS5 di Reddit ad essere letteralmente impazziti per il titolo (via CB).

«Ho recensito questo gioco e francamente per me è un favorito per il GOTY del 2023…. È un gioco così originale e spero davvero che riceva l’attenzione che merita», spiega un fan entusiasta del gioco.

«L’ho preordinato immediatamente e l’ho giocato un’ora prima del lavoro. È così bello! Adoro tutto ciò che riguarda la pesca, ma la costruzione di barche, gli orrori cosmici e la musica da brivido sono la ciliegina sulla torta. Potrei giocarlo due volte», aggiunge un altro utente di Reddit.

«Mi sta piacendo molto dopo tre ore, è sorprendentemente profondo e inquietante», aggiunge un fan. «Detto questo, è molto accogliente, è facile accumulare ore e perdere la cognizione del tempo».

Sebbene queste impressioni degli utenti facciano pensare che il gioco stia ricevendo recensioni entusiastiche, non è così. Dredge non è stato particolarmente acclamato dalla critica, sebbene vanti un solido punteggio Metacritic compreso tra 81 e 84, a seconda della piattaforma.

Staremo a vedere se col passare dei mesi l’entusiasmo verso il gioco rimarrà tale, oppure calerà inesorabilmente come (forse) è giusto che sia.

Parlando ancora dell’ecosistema PlayStation, ricordiamo che da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential.

Nel frattempo, un interessante sondaggio lanciato da Koei Tecmo avrebbe anticipato l’arrivo di nuovi giochi gratis del publisher sugli abbonamenti Extra e Premium.