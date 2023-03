Project 007, il gioco su James Bond dagli autori di Hitman è ancora vivo

Project 007 è il tanto atteso progetto dei creatori di Hitman che, come è intuibile dal nome, ci metterà nei panni della spia più famosa del mondo, ossia James Bond.

Dopo averci fatto giocare nei panni dell’Agente 47, con una trilogia che trovate su Amazon, prossimamente sarà il tempo di vestire il ruolo di Bond.

Project 007 è stato annunciato diversi anni fa, con un logo teaser a sorpresa e pochissime informazioni al riguardo, a cui purtroppo non ne hanno fatto seguito altre davvero significative.

Del gioco sappiamo che avrà un taglio fortemente narrativo e quindi sensibilmente lontano dall’esperienza di gioco degli Hitman. Ora, però, lo studio di sviluppo si è fatto avanti, rivelando che il titolo è ancora in sviluppo.

Come riportato anche da Eurogamer, mentre arriva la notizia che la serie Hitman è in “pausa”, in termini di sviluppo di nuovi giochi, l’attenzione di IO Interactive si rivolgerà tutta a James Bond.

I co-proprietari di IO, Christian Elverdam e Hakan Abrak, hanno infatti rivelato che il gioco è in lavorazione: «Penso che possiamo accennare qualcosa», spiega Elverdam.

«Prima di tutto, è impressionante e letteralmente stimolante lavorare con il team della Eon [Productions], le persone che stanno dietro a Bond», ha spiegato. «Questo è il loro ruolo nel franchise di Bond. Quindi per noi si è trattato di trovare una comprensione reciproca di ‘che cos’è James Bond?’».

E ancora: «stiamo realizzando una storia di origini, […] ci è stato permesso di costruire un James Bond per il pubblico dei videogiochi, il che credo sia un profondo omaggio al punto in cui si trova la nostra industria e il medium, nel senso che sì, è arrivato il momento di avere un personaggio di Bond che non è stato un personaggio di un film, ma che è di base il personaggio di un gioco».

Ora, non resta che sperare che gli sviluppatori possano mostrare qualcosa del gioco entro breve, magari già nel corso del 2023, con un primo gameplay che alzi il sipario sul progetto. Staremo a vedere.

Per altro sarà interessante vedere l’impatto del progetto, visto che a quanto pare si parla addirittura di una nuova trilogia per lo studio.

Chissà se sarà davvero il Goldeneye 007 di nuova generazione che promette di essere, un’eredità importante da cogliere in ogni caso.