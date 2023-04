Presto tutta la saga di Final Fantasy sarà giocabile su una sola console

Con i suoi oltre 35 anni di vita, la saga di Final Fantasy ha viaggiato tra molte console e generazioni. Per questo non è facile poterla recuperare per intero su console, tranne che su PlayStation.

Grazie soprattutto a raccolte e porting dal passato, come quello dell’amato ottavo capitolo che trovate su Amazon, che permettono di recuperare questi titoli fondamentali.

Sempre quando i Final Fantasy non vengono rimossi dagli store digitali almeno, come accaduto per il nono capitolo di recente.

Aiutano invece i pacchetti come la Pixel Remaster, che ora è arrivata anche su altre piattaforme per poter recuperare i videogiochi più anziani della saga.

Ma c’è un modo per poter avere tutti i videogiochi della saga di Final Fantasy, o per farlo presto almeno.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, su PlayStation 4 è possibile recuperare la stragrande maggioranza degli episodi della saga.

Con l’arrivo della Pixel Remaster sulla vecchia generazione di console, ecco la lista dei 13 su 15 titoli del franchise che è possibile recuperare sulla piattaforma:

Final Fantasy (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy II (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy III (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy IV (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy V (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy VI (Final Fantasy Pixel Remaster) – PS4

Final Fantasy VII (riedizione aggiornata) – PS4

Final Fantasy VIII Remastered – PS4

Final Fantasy IX (riedizione aggiornata) – PS4

Final Fantasy X HD Remaster – PS4

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – PS4

Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn – PS5, PS4

Finale Fantasy XV – PS4

A questa lista importante va aggiunto Final Fantasy XVI che, pur essendo un videogioco in esclusiva PS5, rimane comunque nell’ecosistema PlayStation.

Il quale ha reso addirittura possibile l’esistenza stessa del gioco, come ha dichiarato di recente Square Enix.

Dovremmo giocare Final Fantasy XVI proprio su PlayStation 5, mentre il team di sviluppo ha sempre glissato su eventuali altre versioni.