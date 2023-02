Preordina ora Kirby’s Return to Dream Land Deluxe con uno sconto del 17%!

Siete fan di Kirby, simpatico e paffuto personaggio rosa di Nintendo? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di prenotare il prossimo Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch a un prezzo imperdibile.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è una nuova versione del gioco Kirby’s Adventure Wii, che offrirà un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente per tutta la famiglia e gli amici. Kirby ha sempre avuto la capacità di mangiare e assimilare le abilità degli oggetti e degli avversari che incontra nel suo cammino. Questa volta, però, c’è una novità: Kirby può trasformarsi in un mecha e sparare contro i nemici. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe offre anche la possibilità di giocare in multiplayer locale con fino a quattro giocatori sulla stessa console, tutti usando Kirby con le loro abilità preferite.

Oltre all’avventura principale, per rendere l’esperienza di gioco ancora più divertente e coinvolgente, sono stati inclusi anche dei mini-giochi che possono essere giocati in compagnia. Tra questi ultimi, troviamo Kirby Samurai e Caccia al tesoro di Magolor, entrambi pensati per offrire momenti di intrattenimento e sfida per tutti i giocatori.

Solitamente Kirby’s Return to Dream Land Deluxe viene proposto a 59,99€, ma oggi potete effettuare il preorder a soli 49,99€, pari a uno sconto del 17% e a un risparmio reale di 10€. Si tratta dell’occasione perfetta per ottenere a casa propria, in tempo per il Day One (24 febbraio 2023), un ottimo titolo a prezzo scontato.

