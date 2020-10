Prenota il nuovissimo set Lego 1989 Batwing​!

Avete visto e amato il Batman di Tim Burton del 1989? Se la risposta è sì ed amate anche i celeberrimi mattoncini colorati LEGO, oggi vi proponiamo un prodotto che sicuramente attirerà il vostro interesse e potrebbe anche costituire un valido regalo di Natale.

Stiamo parlando del kit 1989 Batwing, che riproduce il velivolo utilizzato da Batman nella pellicola cinematografica. Una vera chicca per i veri amanti dell’Uomo Pipistrello, dei fumetti dei supereroi o di modellismo generale!

L’impressionante riproduzione presenta dettagli realistici, tettuccio rimovibile, interni completi, flap orientabili e un nuovo mattoncino speciale che vi permetterà di montare e appendere il modello alla parete. Sono inclusi anche un piedistallo, una targhetta e tre mini figure di Batman, Joker e un Lawrence the Boombox Goon per allestire uno scenario incredibile per il modello.

Il kit 1989 Batwing è composto da ben 2.363 pezzi e consente di realizzare un modello del velivolo di Batman di oltre 11cm di altezza, 52cm di lunghezza e 58cm di larghezza, pronto per essere esposto sul suo piedistallo o appeso alla parete.

Si tratta di un progetto di costruzione impegnativo e gratificante, in grado di regalare una pausa avvincente e antistress dal mondo reale, magari aiutati anche da altre persone.

Ricordiamo che i mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard industriali per assicurare sempre la massima facilità di montaggio e smontaggio. I vari elementi sono rigorosamente testati per garantire che questo modello da esposizione soddisfi i più elevati standard di sicurezza.

Il kit 1989 Batwing sarà disponibile dal prossimo 1° novembre e, se foste interessati, vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina dedicata sul LEGO Store per accaparrarvene un esemplare che farà una bella figura nella vostra “Bat-Caverna”.

» Clicca qui per prenotare il set Lego 1989 Batwing «

