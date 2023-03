PowerWash Simulator è canonico nell’universo di Final Fantasy VII

Se facessimo una lista dei cross-over-che-non-ti-aspetti, sicuramente quello tra PowerWash Simulator e Final Fantasy VII sarebbe quantomeno nel podio. Di recente vi avevamo raccontato, infatti, dell’arrivo del curioso DLC per il titolo dove dovete ripulire spietatamente qualsiasi cosa, che vi metteva davanti a scenari ben noti ai fan di Cloud, Tifa e compagni.

Ebbene, sarete ancora più curiosi di sapere che, attraverso delle interviste, era già stato confermato che questo DLC è da intendersi come canonico nell’universo di Final Fantasy VII. Ma in che senso e cosa significa?

Ad accorgersi di questo non trascurabile dettaglio è stato il giocatore conosciuto su Twitter come Neco-Tan, che è riuscito a rimettere insieme le dichiarazioni degli sviluppatori (thanks, The Gamer).

Cloud, puliamola sta moto, no?

Se avete giocato il DLC su PowerWash Simulator (trovate Game Pass su Amazon per giocarci), vi sarete accorti che di tanto in tanto ricevete dei messaggi da personaggi come Cloud e Tifa: ebbene, questi testi sono stati revisionati e approvati da Square Enix, che li ha anche co-scritti – motivo per cui sono da ritenersi parte del canon di Final Fantasy VII.

A tal proposito, ai microfoni di Touch Arcade, il lead designer di PowerWash Simulator, Dan Chequer, dichiarò:

«Tutto, dai concept originali dei lavori ai modelli e alla storia, sono stati prima sottoposti e approvati dal team in Giappone. Mettere insieme la storia e i lavori di pulizia nella timeline originale è stata una grande sfida. Speriamo che i giocatori sentano che abbiamo reso giustizia a questo cross-over!».

Anche Tetsuya Nomura in persona, in merito, si è detto «straordinariamente entusiasta» per la collaborazione tra FFVII e PowerWash Simulator, e secondo alcuni sarebbe stato lui stesso a scrivere alcuni dei messaggi presenti nel gioco.

«La mia prima risposta fu ‘puliamo tutto il palazzo della Shinra!’» ha scherzato Nomura. «Sfortunatamente, sembra che fosse un po’ complicato da fare, ma ciò nonostante la line-up finale [di scenari da pulire] è comunque entusiasmante».

Qualche mese fa vi abbiamo proposto la nostra disamina su PowerWash Simulator, scoprendo in un videogioco incentrato sul ripulire lo sporco da qualsiasi superficie un’esperienza incredibilmente soddisfacente.

Il titolo è disponibile su PC, PlayStation, Switch e Xbox – oltre che su Game Pass.