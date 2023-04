Portal 3 alla fine si farà? L’autore frena: «Non voglio creare problemi a Valve»

Valve ha ormai deciso da tempo di mettere in stand-by lo sviluppo vero e proprio di nuovi videogiochi e concentrarsi prevalentemente sul supporto della propria piattaforma Steam, anche se ciò non ha impedito ai fan di continuare a sognare titoli come Portal 3 o Half-Life 3.

Del resto, la compagnia ha già dimostrato di essere ancora in grado di realizzare perle da non sottovalutare, come il recente Half-Life Alyx, ancora oggi segnalato come uno dei migliori prodotti videoludici in commercio per i visori VR, o anche solo le stesse piattaforme Steam Deck (trovate tanti accessori a tema su Amazon).

E a breve arriverà anche Counter Strike 2 come aggiornamento gratuito, che include perfino riferimenti nascosti a un potenziale Left 4 Dead 3: una circostanza che ha fatto sognare i fan per un possibile trattamento simile anche con la fortunata saga di Portal, anche se Valve non ha mai annunciato nulla al riguardo.

Il co-writer della serie, Erik Wolpaw, aveva ri-acceso le speranze della community ogni volta che sottolineava di voler lavorare a Portal 3: in un’intervista rilasciata durante il podcast My Perfect Console ha voluto però chiarire la situazione ed evidenziare che si trattava solo di «una battuta» (via VGC).

Wolpaw spiega infatti di «non voler creare problemi» a Valve, evidenziando che in realtà non si tratta di una compagnia particolarmente grossa, nonostante gestisca un colosso come Steam:

«In parte, vorrei fare Portal 3 ma capisco che — a parte il fatto che quando lo dico è per la maggior parte una battuta, solo per prendere in giro Valve e le persone con cui lavoro — è che andare là fuori e sostenere qualcosa del genere potrebbe essere distruttivo, nel senso che non vuoi davvero creare problemi interni. Il che credo stia effettivamente avvenendo, ma penso che le persone a cui potrei recare disturbo internamente capiscano che in realtà sono solo io che scherzo».

I spoke to Erik Wolpaw, the writer of Portal, about his lawyer father’s arrest, founding the website Old Man Murray with @chetfaliszek, the success of Steam and its impact on Valve’s creative work, and the looming possibility of a Portal 3: https://t.co/0XiCAktFvd pic.twitter.com/HX2ZgmwaZH — Simon Parkin (@SimonParkin) April 11, 2023

Il co-writer spiega che Valve non ha così tante risorse da gestire e la maggior parte dei progetti devono essere scelti manualmente dagli stessi dipendenti, motivo per il quale progetti come Portal 3 non sono così semplici da realizzare.

La percezione del pubblico è che la compagnia sia a tutti gli effetti «un gigante» a causa di Steam, ma la realtà è che la gestione di tanti progetti — insieme naturalmente allo store — richiede numerose risorse e il finanziamento di nuovi giochi non è da dare per scontato.

Insomma, le speranze di vedere davvero un terzo capitolo della saga sembrano davvero ridotte al lumicino, ma se dovessero arrivare ulteriori novità in merito vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, potreste voler ingannare l’attesa con un gioco gratis a tema Portal creato da Valve proprio lo scorso anno, realizzato per dimostrare tutte le capacità di Steam Deck ma giocabile anche su PC.