Porta il cinema a casa tua con il videoproiettore Hisense 4K, oggi con uno sconto di 1500 euro!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 11 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il videoproiettore Hisense 100L5F-B12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.999,99€, rispetto agli usuali 4.499,99€ di listino, per un risparmio reale di 1.500€ e uno sconto del 33,33%.

Il videoproiettore Hisense 100L5F-B12 offre un’esperienza cinematografica direttamente a casa vostra, grazie a uno schermo da ben 100″ a risoluzione 4K, colori vividi e realistici e un sistema audio ad alta definizione.

Il sistema di proiezione X-Fusion Laser Light Engine con chip DLP assicura immagini nitide e colori brillanti, lavorando a breve raggio per ridurre al minimo la dispersione di luce. La durata del proiettore è garantita per oltre 25.000 ore, offrendo una lunga affidabilità.

La tecnologia Pure Color del videoproiettore Hisense 100L5F-B12 offre una gamma di colori in miliardi di possibili combinazioni, arricchendo l’immagine video con i colori del mondo reale e garantendo un’esperienza immersiva che lascia senza fiato. Grazie alla tecnologia HDR, il rapporto di contrasto e la tavolozza dei colori si espandono, offrendo un’immagine più realistica e naturale rispetto ai comuni televisori.

L’audio Dolby Atmos del videoproiettore Hisense 100L5F-B12 offre un’esperienza audio coinvolgente sia che si tratti di contenuti sportivi, di intrattenimento o di musica dal vivo, mentre il sistema di controllo vocale Alexa integrato nella piattaforma Smart Hisense VIDAA rende l’intrattenimento e l’informazione semplici e immediati.

Oltre al videoproiettore Hisense 100L5F-B12 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori proiettori gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.