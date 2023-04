Pokémon Scarlatto e Violetto, la patch 1.3 dice addio all’Uovo Peste: ecco cosa cambia

Nintendo ha appena annunciato di aver reso disponibile l’aggiornamento 1.3 per Pokémon Scarlatto e Violetto, confermando l’intenzione di risolvere la maggior parte dei bug emersi nelle avventure di nona generazione, incluso un errore particolarmente grave legato ai nuovi Paradossi introdotti nella precedente patch.

Ricordiamo infatti che con la versione 1.2 di Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) erano stati introdotti Acquecrespe e Fogliaferrea, le versioni Paradosso di Suicune e Virizion, ma le cui battaglie hanno causato problemi per alcuni giocatori.

Pare infatti che le battaglie fossero state rese accessibili per errore anche a chi non aveva ancora aggiornato la propria copia di gioco, con il risultato di aver fatto tornare l’Uovo Peste: un celebre errore di Pokémon che sembrava ormai definitivamente scomparso da alcune generazioni.

Ma non solo: era stato segnalato anche un bug legato al collegamento con Pokémon GO, che in casi estremi poteva portare addirittura alla cancellazione dei propri salvataggi. Entrambi questi errori erano particolarmente gravi e con la versione 1.3 sono stati definitivamente risolti.

Il changelog ufficiale pubblicato da Nintendo sul proprio sito ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese, segnala di aver definitivamente sistemato il bug delle Uova Peste: i giocatori coinvolti potranno nuovamente tentare di catturare Acquecrespe e Fogliaferrea nei nuovi raid dedicati, che dovrebbero essere già disponibili da ora.

Anche i crash legati alla connettività con Pokémon GO sono stati risolti, insieme a numerosi altri bug legati alle battaglie: tra i più importanti segnaliamo alcuni errori legati a Zoroark e alla sua Teracristallizzazione, l’abilità Ruminante e ulteriori problemi con cambiamenti di stato nelle battaglie doppie o durante le link battle.

L’aggiornamento 1.3 di Pokémon Scarlatto e Violetto è già disponibile per il download: se le vostre copie non dovessero essersi aggiornate automaticamente, potrete verificare manualmente la disponibilità di patch tramite l’apposito menù delle impostazioni nella schermata home della console.

Nonostante i numerosi problemi tecnici della nona generazione, soprattutto in occasione del lancio, molti fan sono comunque rimasti soddisfatti dal punto di vista delle battaglie competitive: nelle scorse giornate si sono svolti i Campionati Internazionali Europei di Pokémon Scarlatto e Violetto, dove i giocatori italiani si sono dimostrati i migliori allenatori in Europa.