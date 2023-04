Pokémon Rosso e Blu come Octopath Traveler: il remake HD-2D dei fan è impressionante

Nonostante Pokémon Rosso e Blu abbiano già tecnicamente avuto dei remake già su Nintendo Switch con il lancio di Let’s Go Pikachu e Eevee, i fan più nostalgici continuano a rimpiangere l’era in cui protagonisti e ambientazioni non avevano ancora abbracciato i modelli tridimensionali, dopo che Game Freak ha abbandonato definitivamente la pixel art dopo la quinta generazione.

I recenti giochi di ruolo in HD-2D prodotti da Square Enix, come il recente Octopath Traveler II (che trovate su Amazon) o Triangle Strategy, hanno però dimostrato che c’è ancora spazio per questo stile grafico anche sulle console di nuova generazione, producendo anche un effetto visivo che rappresenta una vera e propria evoluzione dei pixel.

E anche se le vendite del secondo capitolo della saga HD-2D non sono state poi così soddisfacenti, i fan hanno continuato ad ammirarne le tecniche grafiche, augurandosi che un giorno possano magari essere implementate anche sulla serie Pokémon.

TheGamer segnala dunque il lavoro di un fan particolarmente talentuoso, che utilizzando Unreal Engine 5 si è messo al lavoro per immaginare come sarebbero dei nuovi remake di Pokémon Rosso e Blu utilizzando lo stesso stile della saga di casa Square Enix, e il risultato è impressionante.

Un fan sta ricreando Pokémon Rosso e Blu utilizzando lo stile grafico di Octopath Traveler.

Il fan giapponese, conosciuto su YouTube come “dott (ドット)“, ha pubblicato sul proprio canale un video che ci mostra una ricreazione della città portuale di Aranciopoli, luogo che gli utenti ricorderanno certamente non solo come sede della Motonave Anna, ma anche per la palestra di Lt. Surge.

Nel suo canale potete anche trovare una fedele ricreazione della mitica Biancavilla, la città dove il protagonista e il suo rivale inizieranno la loro avventura in Pokémon Rosso e Blu: vi riproporremo il video dedicato di seguito

Si tratta indubbiamente di lavori impressionanti, ma che proprio per la loro natura hanno anche diviso la community: da un lato numerosi fan hanno potuto riconoscere l’incredibile potenziale del progetto, approfittandone per chiedere a Game Freak di riprendere a utilizzare la pixel art per nuovi progetti, mentre dall’altro ci sono alcuni utenti che non ritengono che questo stile riesca a sposarsi fedelmente con la natura di Pokémon.

In ogni caso, al momento Game Freak è pienamente impegnata a supportare Pokémon Scarlatto e Violetto con i nuovi DLC, uno dei quali è stato anticipato addirittura dalla nuova serie animata.

Recentemente si sono svolti anche i Campionati Internazionali Europei per i giochi di nona generazione, particolarmente positivi per il nostro paese: i giocatori più forti d’Europa sono infatti gli italiani!