PNY GeForce RTX 3070 Ti, potente scheda video, oggi con uno sconto di 500 euro! -42%

Avete bisogno di una nuova scheda grafica in grado di farvi giocare anche ai titoli più impegnativi in maniera ottimale? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce MediaWorld offre la possibilità di avere la PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB a un prezzo incredibilmente conveniente: un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire.

La PNY GeGorce RTX 3070 Ti 8GB è una potente scheda grafica ideale per gli appassionati di gaming e per coloro che necessitano di elevate prestazioni grafiche nelle proprie attività. Basata sull’architettura Ampere di NVIDIA, garantisce un’esperienza di gioco fluida e realistica, permettendo di godere di risoluzioni elevate e frame rate ottimali, anche nei titoli più esigenti.

Questa performante scheda video si avvale di 8 GB di memoria GDDR6 per garantire la massima velocità e stabilità durante l’utilizzo. Una delle caratteristiche distintive della PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB è il supporto agli effetti Ray Tracing in tempo reale, tecnologia che permette di ottenere effetti di luce e ombre estremamente realistici, elevando il grado di immersione nei videogiochi a un nuovo livello.

Non solo prestazioni, ma anche stile: il design della PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB si presenta elegante e accattivante, con una cura particolare per il sistema di dissipazione del calore. Questo aspetto è fondamentale per garantire il corretto funzionamento della scheda anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, l’illuminazione RGB personalizzabile permette agli utenti di adattare l’estetica della scheda grafica alle proprie preferenze e al proprio sistema.

Solitamente, la scheda video PNY GeForce RTX 3070 Ti viene proposta a 1.199,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 699,99€, con uno sconto del 41,66% e un risparmio reale di 500€.

