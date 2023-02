PlayStation svela i giochi più scaricati di inizio 2023 su PS5 e PS4: ecco la classifica ufficiale

Dopo aver ormai salutato il mese di gennaio da circa due settimane, è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i giochi più popolari sulle console PlayStation all’inizio del 2023, tra nuove uscite e conferme importanti.

Sony ha infatti pubblicato le nuove classifiche ufficiali con i dati di PlayStation Store, in grado di svelarci i titoli più scaricati dello scorso gennaio: nonostante il lancio di produzioni importanti come Dead Space Remake (che trovate in sconto su Amazon), le prime posizioni potrebbe essere sorprendente.

Concentrandoci sulle classifiche europee disponibili nell’apposito post sul blog ufficiale, scopriamo infatti che su PS5 ha trionfato il sempreverde Grand Theft Auto V, mentre su PS4 è stato FIFA 23 a conquistare una nuova importantissima medaglia d’oro.

Questo ovviamente nulla toglie ai videogiochi più importanti usciti nello scorso mese, che hanno comunque guadagnato importanti posizioni in classifica, pur non arrivando al livello delle produzioni già citate.

Di seguito vi proporremo la classifica con i giochi più scaricati sulle console di casa Sony su PlayStation Store durante il primo mese del nuovo anno, prendendo in analisi dunque PS5 e PS4 separatamente:

PS5: giochi più scaricati a gennaio 2023

Grand Theft Auto V FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Dead Space Forspoken Monster Hunter Rise Need for Speed Unbound NBA 2K23 Elden Ring The Last of Us Part I

L’aspetto che sicuramente incuriosisce maggiormente è come nessuna delle nuove release sia riuscita a conquistare anche solo un gradino del podio, che continua a essere dominato da GTA V, FIFA 23 e Modern Warfare 2.

L’esclusiva PS5 Forspoken si deve accontentare della quinta posizione, venendo superato dal remake di Dead Space e battendo Monster Hunter Rise. Da segnalare anche l’ascesa di The Last of Us Part I, che torna a conquistare la decima posizione dopo il successo ottenuto dalla serie TV HBO.

PS4: giochi più scaricati a gennaio 2023

FIFA 23 Minecraft The Forest Grand Theft Auto V A Way Out Red Dead Redemption 2 The Last of Us Part II Call of Duty: Modern Warfare II Need for Speed Payback Gang Beasts

Su PS4 continua invece il dominio incontrastato di FIFA 23 e Minecraft, ma anche The Forest conferma di essere un grande successo sulla console di casa Sony.

Curioso invece constatare come Monster Hunter Rise, unica tra le 3 produzioni più importanti in uscita a gennaio su PS4, non sia presente neanche nella top 20 PS4, anche se tale risultato potrebbe essere dovuto alla sua inclusione esclusiva in un bundle con l’edizione PS5 inclusa e, di conseguenza, non conteggiata per la classifica.

Come ultime note sparse, segnaliamo che Job Simulator è riuscito a superare Beat Saber nella classifica dei giochi più scaricati per PS VR, mentre tra i titoli free-to-play ha trionfato Call of Duty Warzone 2.0, seguito solo da Fortnite.

La classifica è dunque ancora in linea con i risultati registrati nello scorso anno, che aveva visto proprio il trionfo di FIFA 23, Modern Warfare 2 e Grand Theft Auto V. Rispetto alla precedente classifica, è però possibile notare un calo ai download di God of War Ragnarok ed Elden Ring, anche se il soulslike open world ha comunque conquistato una più che rispettabile nona posizione in graduatoria.

Non ci resta che attendere fiduciosi la fine di febbraio per scoprire come cambierà la classifica del nuovo mese, scoprendo soprattutto in quale misura inciderà Hogwarts Legacy: l’adattamento del Wizarding World è infatti diventato un grande successo ancor prima della sua uscita ufficiale.

Il futuro di PlayStation potrebbe inoltre riservare alcune interessanti novità: secondo le ultime voci di corridoio, Sony potrebbe avere in programma ben due eventi a tema per le sue console.