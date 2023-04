PlayStation Store, Sconti di Primavera fino al 75%: ecco le gemme nascoste

PlayStation Store ha deciso di celebrare la nuova stagione con una nuova intrigante promozione: da questo momento potete risparmiare fino al 75% sui vostri videogiochi preferiti, grazie ai nuovi imperdibili Sconti di Primavera.

Grazie ai nuovi saldi primaverili, lo store digitale per le console di casa Sony vi permetterà di acquistare a prezzo scontato i videogiochi che di solito passano in sordina, le “gemme nascoste” su console, che comprendono sia le esclusive PlayStation che i giochi di terze parti.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è Mount & Blade II Bannerlod, interessante gdr fantasy occidentale che mischia dinamiche classiche ad alcune gestionali (se preferite le copie fisiche, trovate l’edizione standard in offerta su Amazon).

Ma questo è naturalmente solo uno dei tanti prodotti disponibili: potete infatti approfittare anche di offerte sulle esclusive PlayStation Studios, come ad esempio The Last of Us Parte I al 25% in meno, oppure Horizon Forbidden West con il 43% di sconto per l’edizione PS4, che però include anche l’upgrade gratuito su PS5.

Se nella classica selezione dei migliori titoli troverete anche alcuni dei giochi più amati dai produttori di terze parti, come FIFA 23, The Witcher 3 e GTA V, oggi vogliamo consigliarvi alcuni titoli dalla lista delle cosiddette “gemme nascoste”..

Non mancheranno poi le vere e proprie occasioni nascoste per recuperare i grandi classici nel vostro catalogo: in vista dell’uscita dell’ottavo capitolo, vogliamo infatti segnalarvi il generosissimo 85% di sconto sulla Originals Edition di Tekken 7.

Gli Sconti di Primavera sono davvero numerosi per poterveli elencare tutti, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, troverete una nostra selezione con le gemme nascoste in offerta:

A Plague Tale: Requiem a 38,99€ (anziché 59,99€)

a 38,99€ (anziché 59,99€) Stray a 23,99€ (anziché 29,99€)

a 23,99€ (anziché 29,99€) Mount & Blade II: Bannerlord a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Disney Dreamlight Valley a €22,49 (anziché €29,99)

a €22,49 (anziché €29,99) Outer Wilds a €14,99 (anziché €24,99)

a €14,99 (anziché €24,99) OlliOlli World a €17,99 (anziché €29,99)

a €17,99 (anziché €29,99) Disco Elysium – The Final Cut a €15,99 (anziché €39,99)

a €15,99 (anziché €39,99) Metal: Hellsinger a €29,99 (anziché €39,99)

a €29,99 (anziché €39,99) Sifu a 29,99 (anziché €49,99)

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore a disposizione per approfittare degli sconti sulle Selezioni Essenziali, che includono tanti altri grandi titoli a prezzi ridotti: per aiutarvi nella vostra scelta, vi abbiamo anche indicato i migliori giochi da acquistare a meno di 20 euro e a meno di 10 euro.