PlayStation Store, al via i nuovi Sconti di Primavera fino all’80%: ecco i migliori

È ufficialmente partita da questo momento la seconda ondata degli Sconti di Primavera su PlayStation Store: le promozioni del negozio digitale di casa Sony sono state infatti aggiornate con tanti nuovi giochi in offerta imperdibili.

Grazie ai nuovi saldi potrete approfittare di videogiochi in offerta con sconti fino all’80%, validi anche sui prodotti più amati e di recente uscita: un esempio è sicuramente Call of Duty Modern Warfare II, che trovate in sconto al 35% grazie al bundle Cross-gen (lo trovate anche in edizione fisica su Amazon).

Segnaliamo anche una nuova interessante offerta a tema Dead Space Remake: dopo aver già proposto nelle scorse settimane l’edizione Digital Deluxe, questa volta potrete acquistare in sconto l’edizione standard, ancora una volta proposta al 20% in meno.

Naturalmente potrete acquistare in offerta anche le più amate esclusive di casa Sony: PlayStation Store include infatti molte offerte interessanti, tra le quali segnaliamo gli sconti dedicati a Gran Turismo 7, disponibile in edizione PS5 con il 25% di sconto.

Gli Sconti di Primavera sono anche la vostra occasione ideale per recuperare The Last of Us Part II: il capolavoro PS4 è disponibile da questo momento a soli 9,99€, con lo sconto del 75% sul prezzo finale.

In vista dell’ottavo capitolo della celebre saga picchiaduro, una delle offerte più convenienti che vogliamo segnalarvi è invece quella dedicata a Tekken 7: potrete scoprire l’ultima premiata produzione di Bandai Namco con una imperdibile offerta dell’80%.

Naturalmente quelli che vi abbiamo fatto fino a questo momento sono soltanto alcuni esempi, ma gli Sconti di Primavera di PlayStation Store sono davvero numerosi per elencarveli tutti: vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, vi elencheremo le migliori offerte dello Store attualmente disponibili e selezionate dalla nostra redazione:

Call of Duty: Modern Warfare II Cross-Gen a 51,98€ (anziché 79,98€) – Sconto del 35%

a 51,98€ (anziché 79,98€) – Sconto del 35% Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Dead Space a 63,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 20%

a 63,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 20% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% FIFA 23 Ultimate Edition a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60% Ghost of Tsushima Director’s Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Gotham Knights: Deluxe a 37,99€ (anziché 94,99€) – Sconto del 60%

a 37,99€ (anziché 94,99€) – Sconto del 60% Gran Turismo 7 a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 25% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 70% Tekken 7 a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% The Callisto Protocol PS5 a 41,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 40% The Last of Us Parte II a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

Tutti i nuovi Sconti di Primavera su PlayStation Store termineranno il 27 aprile alle ore 00.59: non dimenticatevi dunque di controllare interamente il catalogo per non lasciarvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Ricordiamo che tra le novità implementate nello store adesso esiste anche la possibilità di cercare titoli da acquistare in base ai tag di accessibilità: una feature molto importante che vi aiuterà a scoprire il vostro prossimo gioco preferito.

Ma le novità in casa PlayStation non sono ancora finite: da domani sera potremo infatti scoprire tutte le novità legate a Final Fantasy XVI grazie al nuovo State of Play ufficiale.