PlayStation: i fan dei Trofei hanno dato il via a una petizione

Da tempo i giocatori PlayStation chiedono che i Trofei su PS4 e PS5 non richiedano più il multiplayer per ottenere il trofeo di Platino in diversi giochi.

Nella passata generazione di PlayStation 4 oltre che su piattaforme next-gen (PS5 su Amazon la trovate solo su invito) da tempo dibattono sulla cosa.

Quello del Platino è un argomento dibattuto tra i cacciatori di Trofei anche di recente, sebbene a quanto pare le acque stanno iniziano a muoversi.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, i cacciatori di Trofei per PS4 e PS5 hanno chiesto con una petizione la rimozione dei Trofei multigiocatore per ottenere il Platino.

Alcuni giocatori PlayStation stanno infatti chiedendo che i Trofei di PS4 e PS5 eliminino il requisito del multiplayer per il trofeo di Platino in alcuni giochi.

Il mese scorso, un popolare thread su Reddit ha messo in luce la situazione dei cacciatori di Trofei, i quali hanno segnalato esempi di giochi singleplayer con Trofei multigiocatore che spesso finiscono per escluderli dal Platino.

I giocatori sostengono che i Trofei multigiocatore nei giochi principalmente single-player sono una cattiva idea perché sono essenzialmente a pagamento.

Dato che PlayStation Plus è un requisito per il multiplayer, coloro che vogliono giocare in singolo sono costretti ad acquistare un abbonamento nel caso in cui il gioco richieda di giocare online anche per un solo trofeo.

«Naturalmente, i giochi multigiocatore come Call of Duty e Battlefield avranno sempre trofei multigiocatore», si legge nella petizione su Change.org.

«Tuttavia, nei giochi che sono per lo più orientati all’offline, come The Last of Us o Uncharted 4, i trofei multigiocatore dovrebbero esistere in un modo parallelo in cui non influenzano il Trofeo di platino».

Purtroppo, è improbabile – per non dire impossibile – che Sony calcoli la petizione, ma lo sforzo per attirare la sua attenzione è lodevole.

