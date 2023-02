PlayStation conquista il Guinness World Record: è «la miglior console di sempre»

Gli eccellenti risultati ottenuti dalle console PlayStation non sono passati inosservati agli esperti: dal lancio della prima storica piattaforma, le console di casa Sony sono sempre riuscite a imporsi sul mercato nel corso degli anni.

Non possiamo infatti non ricordare che PS2 è attualmente la console più venduta di sempre, ma anche le nuove generazioni hanno confermato il successo di piattaforme come PS4 e PS5, grazie non solo a titoli come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), ma a un marchio che ormai in molti paesi sta addirittura diventando sinonimo di videogioco.

Del resto, anche Xbox ha dovuto ammettere la superiorità dei suoi rivali, confessando che le console PlayStation possiedono addirittura il doppio degli utenti rispetto alle piattaforme di casa Microsoft.

I risultati costanti nel tempo sono stati adesso certificati dagli esperti di Guinness World Records: come riportato da PSU, Sony ha ricevuto il premio per aver realizzato «il marchio di home videogame console più venduto di sempre».

Se vengono infatti sommati i risultati di vendita ottenuti non solo dalla già citata PS2, ma da tutta la generazione di console casalinghe sul mercato, è facile scoprire che nessuno dei suoi rivali potrebbe mai competere.

Le console Xbox hanno infatti avuto fortune alterne, principalmente con 360 — comunque sconfitta da PS3 nella sua generazione — e in ripresa con le nuove Series X|S, mentre Nintendo è riuscita a guadagnare il secondo e il terzo posto in graduatoria tra le console più vendute di sempre, con la medaglia di bronzo recentemente conquistata da Switch.

Tuttavia, i principali successi della casa di Kyoto sono legati al mercato portatile: quello casalingo, preso in analisi dal Guinness World Record, non può avere dunque possibilità contro gli incredibili risultati ottenuti da PlayStation.

PlayStation has been certified as "the best-selling home video game console brand in history" by Guinness World Records. pic.twitter.com/OovDmhzX7B — Gaming ΔOX❑ (@Amermln) February 13, 2023

Un vero e proprio record certificato dunque per Sony, che può vantarsi di essere ufficialmente il miglior marchio home console della storia a livello di vendite: vedremo se questo risultato sarà destinato a restare tale anche per le prossime generazioni.

Il riconoscimento dei successi ottenuti arriva proprio poche ore dopo un altro incredibile traguardo: in Europa le vendite di PS5 sono aumentate addirittura del 202%, grazie alle nuove scorte arrivate sul mercato.