Pic-a-Pix Classic 2

Quello dei Nonogram è un gioco più recente di quanto si possa immaginare: le sue prime apparizioni sulle riviste di enigmi giapponesi risalgono a poco più di 30 anni fa. Concettualmente è un tipo di gioco molto semplice, l’obiettivo è quello di riempire determinate caselle seguendo degli indizi posti ai bordi di ogni fila di caselle, col risultato di un mosaico che rappresenta un determinato oggetto o figura. Sicuramente questa meccanica non risulterà nuova per molti videogiocatori: passarono pochi anni, infatti, prima che Nintendo realizzasse la propria serie di nonogram elettronici con la fortunata serie Picross, nata su Game Boy e che ha poi trovato una seconda giovinezza circa un decennio fa su DS, spopolando tutt’ora sulle moderne piattaforme Nintendo.

I puzzle proposti sono stimolanti e ben riusciti.

Con l’ascesa dei servizi di digital delivery, poi, la diffusione di questo tipo di giochi è stata sempre più marcata. Lightwood Studios si presenta in questo panorama con la serie di giochi Pic-a-Pix che nelle sue numerose varianti tenta di offrire puzzle di questo genere per tutti i gusti. Nell’episodio in questione, come suggerito dal titolo, l’attenzione è stata riposta unicamente sulla modalità classica di gioco, senza quindi offrire varianti particolari viste altrove (ad esempio i puzzle colorati, ai quali è stato dedicato un altro gioco della collana Pic-a-Pix). Tuttavia, ciò che si prefigge di fare lo fa bene, con puzzle stimolanti e riusciti ed in un numero sufficiente per il prezzo proposto. Infatti, sebbene i 150 puzzle siano numericamente inferiori ad alcuni concorrenti, essi richiederanno non poco tempo per essere risolti in quanto i livelli presenti in questa iterazione sono molto vasti: si parte infatti da griglie non meno grandi di 15×15 blocchi per poi arrivare progressivamente fino ad enigmi di grandezza 30×30, laddove spesso altri esponenti di questo genere presentano delle modalità 10×10 o anche 5×5. Questo però significa anche che i meno avvezzi a questo genere di giochi si troveranno gettati nella mischia senza potersi esercitare a sufficienza su enigmi di un livello adeguato a chi è alle prime armi.​

VOTO: 7,5