Persona 5 Strikers oggi a meno di 20 euro! Prezzo eccezionale!

Se siete fan della serie Persona, preparatevi a cogliere un’opportunità imperdibile! Amazon ha lanciato uno sconto speciale sul popolare titolo Persona 5 Strikers, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per vivere un’avventura ricca d’azione e coinvolgente. Preparatevi a immergervi nel mondo dei Ladri Fantasma e a combattere contro minacce misteriose, il tutto a un prezzo davvero vantaggioso!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS4 di Persona 5 Strikers, che attualmente potete portarvi a casa a soli 19,98€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 67% e un risparmio reale di 40€.

Persona 5 Strikers, sviluppato da Omega Force e P-Studio, e pubblicato da Atlus, è uno spin-off della serie principale Persona, in particolare del quinto capitolo, Persona 5, e presenta una fusione tra la tradizionale meccanica di gioco dei titoli precedenti e quella dei Musou games, noti per il loro stile di combattimento frenetico e dinamico.

La trama di Persona 5 Strikers segue gli eventi di Persona 5 e vede il ritorno dei Ladri Fantasma, un gruppo di studenti liceali che hanno il potere di evocare le loro personalità interne chiamate “Personae”. In questa avventura, i protagonisti si troveranno a combattere nuove minacce in diverse città del Giappone, nel tentativo di svelare i misteri dietro agli strani eventi che coinvolgono la popolazione.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “Persona 5 Strikers riesce in due imprese tutt’altro che semplici: proporre una storia in grado di raccogliere l’eredità di Persona 5 ed un gameplay in grado di limare molti dei difetti “storici” del genere musou“.

