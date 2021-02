Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Nonostante sia uscito nell’ormai lontano 2017, Persona 5 continua a lasciare tutt’oggi un segno indelebile nel cuore dei videogiocatori che si sono immersi nelle sue mille sfaccettature. A partire dalla colonna sonora, una delle più azzeccate e riuscite degli ultimi anni, fino al gestire minuziosamente giorno per giorno il proprio tempo a disposizione per aumentare l’affinità con i vari Confidant del gioco e pianificare gli attacchi ai Palazzi dei vari Boss del gioco. Ogni singolo minuto di gioco passato tra le vie di Shibuya e dintorni resta impresso insieme anche alla storia di Persona 5, che oltre ad essere accattivante e avvincente è un’enorme critica alla società, alle ingiustizie cui tutti siamo sottoposti ogni giorno e alle sue caratteristiche che vengono il più delle volte ignorate. A partire dalla scuola fino ad arrivare ai vertici delle varie aziende, ogni Palazzo, ogni boss rispecchierà una determinata caratteristica della società giapponese.

Abbiamo imparato come il compito dei ladri fantasma sia quello di “risvegliare” i cuori delle persone, di renderle migliori e consapevoli degli sbagli che hanno commesso. Ed è proprio con questa terminologia che voglio descrivere la versione Royal di Persona 5.

Persona 5 Royal è il risveglio del cuore della versione vanilla, ciò che sarebbe dovuto essere fin dal principio Persona 5 visto che tutte le aggiunte sia di gameplay che di trama sono così perfettamente amalgamate a ciò che era il gioco base.

È una versione più matura, chi ha già amato Persona 5 saprà come il fulcro di tutto sia lo spirito di ribellione, l’imporsi ad una società corrotta. Ebbene Royal è già ribelle, non deve imporsi, c’è una consapevolezza intrinseca all’interno del gioco, già dalle nuove canzoni che compongono la colonna sonora, che la ribellione è stata avviata. Ci si trova per l’appunto davanti a una nuova versione, migliore e più consapevole.

Le aggiunte di gameplay e le nuove emozioni suscitate dal nuovo arco narrativo, il “terzo semestre”, si combinano e donano nuovamente ai giocatori quelle emozioni provate già nelle 120 e più ore passate nella storia base. E rendono l’immergersi nuovamente in altrettante ore un’emozione unica consacrando ufficialmente Royal come la versione definitiva di un grande classico moderno.

Dal momento in cui si inizia Persona 5 Royal ci viene subito data l’idea di cosa ci aspetta, a partire dalla comparsa del nuovo personaggio presente in questa versione, Kasumi. Dopo questa introduzione si viene gettati subito nell’azione di gioco, uguale alla versione base, che servirà da introduzione alle varie meccaniche nonché ad alcune delle nuove funzionalità esclusive del Royal e ci porterà a capire le motivazioni che hanno portato il nostro protagonista a diventare il Trickster.

Persona 5 Royal riesce ad intrecciare perfettamente la struttura di gioco di simulatore di vita di uno studente delle superiori giapponese e al tempo stesso la vita di un vigilante che combatte il male in un’altra dimensione. Questi elementi sono punti cardine della serie sin da Persona 3, e sono resi qui in modo molto più ampliato e migliorato che mai con molteplici possibilità, facendo riflettere il giocatore su quale sia il modo migliore di spendere le proprie giornate all’interno del mondo di gioco.

Il giocatore si troverà a passare del tempo con i vari protagonisti e ad apprendere cosa li ha portati ad unirsi ai Ladri Fantasma e le convinzioni che li portano a ribellarsi alla società che li ha delusi e feriti. Oltre ai protagonisti impareremo a conoscere anche i vari Confidant del nostro protagonista, personaggi secondari le cui vite si intrecceranno alla nostra e si uniranno alla nostra causa fornendoci abilità aggiuntive da usare in battaglia.

Una delle maggiori novità è quella di ampliare la conoscenza con Goro Akechi, che nella versione base viene sì approfondita, ma non nella maniera che ci viene data nella versione Royal. Rendendolo effettivamente una parte integrante dei Ladri Fantasma, specie nel terzo semestre.

L’aggiunta di maggior rilievo è senza dubbio quella di Kasumi Yoshizawa, la nuova aggiunta al roster dei protagonisti, il cui desiderio di diventare una grande ginnasta nasce da una situazione molto più oscura e profonda. Anche se i suoi effettivi momenti in scena nella prima metà del gioco sono molto limitati, diventerà ben presto una delle colonne portanti nella seconda metà dando il meglio di sé nel finale, proprio come Akechi.

Ma mettendo da parte i Ladri fantasma passiamo ora ad un’altra aggiunta del gioco, Takuto Maruki, il consulente scolastico introdotto già dalle prime ore di gioco in questa nuova versione Royal.

Maruki è uno dei personaggi più riusciti all’interno del gioco, la sua storia e le tematiche che affronterà con noi sono integrate alla perfezione nella narrativa originaria del gioco, ed è anche la chiave che ci permetterà di sbloccare tutto il nuovo contenuto finale di Persona 5 Royal e ci permetterà di assistere ad alcuni dei punti più alti e belli del gioco.

Le relazioni sono ciò che ci spinge nel gioco durante il giorno, ma le battaglie sono combattute nel Metaverso, una manifestazione fisica di una cognizione corrotta. Le Ombre saranno i vostri peggiori nemici mentre distruggerete i desideri oscuri di coloro che hanno abusato o hanno oppresso i vostri amici e molte altre persone.

Ogni Palazzo che affronterete sarà la base che permetterà ad un nuovo protagonista di unirsi alla vostra causa, facendo luce su ciò che li ha spinti a ribellarsi. Il loro passato non è solamente una storia tragica da cui si passerà poi a sconfiggere il Boss del Palazzo, ma è ciò che vi porterà ad approfondire la vostra relazione con loro e a renderli dei compagni di squadra fondamentali.

Affrontare i Palazzi, aggirarsi per i corridoi e combattere contro le ombre non stanca mai, soprattutto grazie al loro design psichedelico e alla colonna sonora che non smetterà per un secondo di accompagnarvi nella vostra avventura.

I Palazzi sono stati rivisitati in Persona 5 Royal, alcune sezioni sono state modificate in modo da poter sfruttare il nuovo rampino del protagonista e raggiungere nuove aree che la maggior parte delle volte vi porteranno ad ottenere dei Semi della Bramosia, un nuovo tipo di collezionabile che oltre a ripristinare parte della salute dei protagonisti può anche essere trasmutato in utilissimi nuovi accessori.

Chi ha già giocato la versione base noterà subito che la conformazione dei Palazzi è stata migliorata per rendere l’esplorazione più fluida in alcune parti.

I Memento, una zona del metaverso generata proceduralmente ogni volta che vi si entra, sono stati migliorati rendendo l’esplorazione meno noiosa di come era inizialmente. Sono stati aggiunti infatti due nuovi tipi di collezionabili, dei fiori e dei timbri, che potranno essere scambiati con oggetti o potenziamenti come ad esempio un aumento permanente dell’esperienza ottenuta combattendo nei memento.

Molte delle ore di gioco saranno passate anche nei combattimenti dinamici a turni del gioco. I combattimenti sono davvero fluidi e veloci il cui focus principale è quello di scoprire la debolezza del nemico ed utilizzare gli attacchi necessari ad abbatterlo il più velocemente possibile. Gli attacchi combinati sono un’altra delle aggiunte di questa versione, ossia attacchi speciali davvero potenti che vedranno protagonisti due dei Ladri Fantasma e sono rappresentati con un’animazione che rende appieno i vari caratteri dei personaggi coinvolti.

La staffetta invece, elemento fondamentale dei combattimenti di Persona 5 è stata resa ancora più utile, in quanto è possibile potenziarne il livello attraverso attività secondarie e ottenere da essa boost ai danni e recupero di HP e SP.

Ogni combattimento, che sia contro una semplice ombra o contro il boss del palazzo, si svolge in una maniera così dinamica ed interattiva che non potrete far altro che restare estasiati alla vista di quelle scene. E anche in questa versione vedere di nuovo i nostri ladri fantasma terminare un incontro con un attacco combinato di gruppo non ha perso neanche una parte del suo fascino originale.

Persona 5 Royal non è solo un insieme di effetti grafici strabilianti. Sotto la maschera vi troviamo infatti una narrazione dei rapporti con i nostri amici, che seguiremo fin dal loro primo risveglio della loro Persona fino all’evoluzione finale, all’accettazione di loro stessi e alla realizzazione dei loro obiettivi. Persona 5 Royal traccia una linea chiarissima quando tratta gli argomenti più sensibili del gioco, qualunque tipo di criminale tu sia non c’è posto per te in questa società, non esistono compromessi, dovrai affrontare le conseguenze delle tue azioni e prenderti tutte le responsabilità. I problemi dei vari protagonisti infatti si ampliano in un messaggio molto più grande e profondo di quanto possa sembrare, che arriva fino alla nostra realtà, non solo a quella del gioco. Anche quando iniziano ad arrivare i primi dubbi su ciò che fanno, i nostri protagonisti arrivano alla soluzione e continuano a combattere per i propri ideali, per la loro giustizia.

La narrazione di Persona 5 Royal non è esente da difetti, sia chiaro, è palese come a volte la narrazione sia troppo semplificata o non approfondita abbastanza, ma in fin dei conti non è neanche così necessario. Persona 5 Royal vuole mandare un messaggio, e ci riesce perfettamente, senza mezzi termini.

La transizione all’ormai famoso nuovo terzo semestre, esclusivo del Royal, prende una piega più morale rispetto al gioco originale. Avremo infatti modo di scoprire più cose sui nostri amici, oltre a doverci infiltrare all’interno di un nuovo palazzo, il migliore del gioco.

I nuovi misteri, le nuove rivelazioni sui vari personaggi saranno una sorpresa continua per i giocatori. Anche il modo in cui viene affrontato questo nuovo semestre e in cui vengono esposte le nuove tematiche è reso in maniera totalmente nuova, ma pur sempre fedele allo spirito originale.

Questo nuovo arco narrativo riesce ad essere più intimo, più personale, culminando in quella che sarà la boss finale del gioco, uno degli scontri più emotivi e difficili dell’intero gioco.

È stato detto all’inizio che Persona 5 Royal è il risveglio del cuore di Persona 5, e viene tutt’ora confermata questa definizione in quanto questo nuovo finale risponde a ciò che più aveva turbato i giocatori dell’originale. Una volta terminato Persona 5 infatti, ci si rendeva conto di come una sorta di sensazione di incompletezza, di non detto si facesse largo nei nostri pensieri. Persona 5 Royal è proprio quel pezzo mancante di cui avevamo bisogno.

Questi nuovi eventi sono resi in modo sublime nella colonna sonora di Royal.

Tutti abbiamo imparato ad amare “Life will change” e tutte le altre canzoni di Persona 5, in quanto riuscivano a mescolarsi alla perfezione sia con il loro ritmo che con il loro testo all’interno delle situazioni in cui ci trovavamo.

In questo Royal abbiamo “I believe” come una delle colonne sonore dell’ultimo palazzo, che riesce a configurarsi come il culmine delle avventure dei nostri ladri fantasma nell’ultima battaglia, la battaglia definitiva della loro vita.

La musica è da sempre stata parte integrante dell’esperienza con Persona, e Royal riesce di nuovo a scatenare quelle emozioni, anche in maniera più accentuata con le nuove canzoni.

E mentre Persona 5 Royal giunge al termine, ci troviamo davanti a scene già viste e nuove, rendendo davvero difficile dire di nuovo addio a questo gioco.

Persona 5 e Persona 5 Royal sono stati davvero molte cose, un insieme di esperienze uniche nel loro genere. E il Royal specialmente è quel tassello mancante di cui noi tutti giocatori della versione base sapevamo di aver bisogno e che ha confermato di nuovo l’idea che Persona 5 Royal deve essere considerato uno dei migliori giochi di ruolo della generazione.

VOTO: 9.5