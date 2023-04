Persona 5 Royal, i DLC da 60 euro sono gratis a sorpresa su PS Store: ecco come ottenerli

PlayStation Store ha svelato un nuovo regalo a sorpresa per tutti gli utenti: da questo momento potete infatti riscattare un pacchetto di DLC per la versione PS4 di Persona 5 Royal, disponibile totalmente gratis.

Ricordiamo che a differenza di quanto accaduto per la versione PS5 (che trovate su Amazon), gli utenti PS4 non possiedono tutti i contenuti aggiuntivi inclusi nel gioco, rendendo così necessario acquistarli separatamente.

O almeno, così era fino alla nuova curiosa promozione di PS Store: come segnalato da Push Square, la versione europea del negozio digitale ha infatti deciso di offrire in regalo il Persona 5 Royal DLC Pack, precedentemente offerto a ben 60 euro.

Questo pacchetto include tutti i contenuti offerti in “Kasumi Costume Bundle”, “Battle Bundle” e “Persona Bundle”, oltre a 6 set di DLC individuali: con un semplice clic potranno essere vostri, senza dover spendere un solo centesimo in più.

Si tratta dunque indubbiamente di un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di uno dei più amati JRPG degli ultimi anni, anche perché non è chiaro se si tratti o meno di un errore: sullo store americano viene infatti ancora oggi segnalato al prezzo di 59.99$.

Il nostro consiglio è dunque quello di riscattare questo pacchetto il prima possibile, così da poterlo fare vostro per sempre: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, accedere con il vostro account e fare clic sul pulsante “Aggiungi alla raccolta”.

Ricordiamo naturalmente che la promozione è valida soltanto per gli utenti in possesso di un’edizione PS4 del gioco: tutti questi contenuti sono infatti già inclusi nell’edizione PS5 di Persona 5 Royal, rendendo dunque l’eventuale riscatto non necessario.

Non sappiamo se si tratti di un regalo permanente o di una semplice svista di PlayStation Store, ma una volta aggiunto alla vostra raccolta potrete godervi tutte le volte che vorrete questo pacchetto DLC, senza limiti di tempo.

Vi terremo naturalmente aggiornati se dovessimo avere ulteriori novità in merito: nel frattempo, vi segnaliamo che nelle scorse giornate è stato annunciato un nuovo gioco ufficiale ambientato nell’universo di Persona 5, ma si tratta di uno spin-off mobile attualmente in fase di beta test.

Restando invece in tema con PlayStation Store, al momento non sono state annunciate ulteriori offerte disponibili, ma avete ancora una settimana di tempo per approfittare degli imperdibili Sconti di Primavera.

Inoltre, Sony ha recentemente annunciato l’arrivo di una feature molto importante legata all’accessibilità, per scoprire più facilmente i giochi più adatti alle vostre esigenze.