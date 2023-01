Perché Assassin’s Creed Mirage non sarà grande come Valhalla? «Lo desiderano i fan»

Assassin’s Creed Mirage segnerà un vero e proprio ritorno alle origini per la saga di casa Ubisoft, abbandonando gli enormi open world visti con Valhalla e i precedenti capitoli della nuova trilogia e tornando invece a una dimensione più “semplice” e vicina ai primi capitoli.

Un cambio di rotta che ha indubbiamente incuriosito la community, convinti che quello visto nel precedente capitolo (che trovate su Amazon) avrebbe ormai rappresentato in maniera netta il futuro della saga.

Una modifica che si rifletterà anche in un prezzo più economico, dato che anche la longevità sarà nettamente inferiore agli ultimi capitoli, seguendo però gli aspetti più importanti delle prime avventure, rappresentando dunque un ritorno al passato.

Ma come mai Assassin’s Creed Mirage ha deciso di prendere le distanze da Valhalla e da altri open world in casa Ubisoft? Secondo quanto svelato dalla stessa azienda in un’intervista rilasciata a GamesRadar+, la decisione è stata presa semplicemente per volere dei fan.

Il creative director spiega infatti che, nonostante l’ultima trilogia fosse ricca di viaggi epici, tra i giocatori stava ormai aumentando il desiderio di tornare a un progetto dalle dimensioni più contenute:

«Tra i nostri fan abbiano iniziato a sentire il desiderio di una storia incentrata sui personaggi, incentrata sui pilastri fondamentali dei primi Assassin’s Creed in una scala più intima. [Questo desiderio] risuonava anche in noi stessi, come sviluppatori, ed è stato questo il punto d’inizio del progetto».

Insomma, è probabile che Assassin’s Creed Mirage non avrebbe mai avuto luce se non fosse stato per il desiderio dei fan di tornare a una formula gameplay più vicina alle prime e memorabili avventure del franchise.

Una strategia che potrebbe non solo riuscire a rivelarsi vincente da un punto di vista commerciale, ma che dovrebbe far felici i fan storici e riuscire allo stesso tempo a dare una svecchiata al brand, ironicamente, proprio con un ritorno alle formule del passato.

Ricordiamo che al momento non è stata ancora pubblicata una data di lancio ufficiale, ma secondo un affidabile insider potremmo scoprire Mirage già a partire dal prossimo agosto.