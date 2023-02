Ori, gli sviluppatori parlano del futuro: «vogliamo rivoluzionare il genere»

Ori and the Blind Forest e Will of the Wisps sono stati due titoli che hanno lasciato il segno prima su Xbox, e poi su tutte le altre piattaforme. Ma cosa c’è nel futuro del team di sviluppo?

Dopo i due prestigiosi metroidvania, Moon Studios è stata molto silenziosa riguardo le produzioni che possiamo aspettarci, almeno fino ad oggi.

Come riporta VGC, infatti, il resposabile dello studio di sviluppo ha lasciato intendere che il prossimo gioco potrebbe addirittura distruggere l’azienda.

Dopo Ori and the Blind Forest del 2015 e Ori and the Will of the Wisps del 2020, il terzo gioco di Moon Studios sarà un gdr d’azione, una produzione quindi molto diversa.

Thomas Mahler, CEO di Monn Studios, ha fornito qualche dettaglio sul progetto rispondendo ad un fan su Twitter, esprimendo curiosità su come l’apporto di Private Division possa aiutare lo sviluppo del titolo.

That's not really how the games industry works. It's a hit-driven business.

If we make a great product, people buy it and we get to make more. If our product doesn't perform, chances are we're not gonna get another shot.

So you can either play it safe or swing for the fences!

— thomasmahler (@thomasmahler) February 22, 2023