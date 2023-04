Ora a Milano potete trovare il gigantesco martello di Thor da God of War: Ragnarok

Continuano le peculiari iniziative che PlayStation ha realizzato per promuovere la disponibilità della sua PS5 – che, finalmente, è possibile trovare con facilità nei negozi di tutto il mondo, Italia compresa.

Così, se qualche tempo fa vi avevamo raccontato di una PS5 gigantesca comparsa nel bel mezzo di Roma, questa volta a essere protagonista è Milano, che è stata colpita da nientemeno che il martello di Thor da God of War: Ragnarok.

L’installazione, che potete trovare fino al 15 aprile in Corso Venezia, propone un Mjölnir davvero colossale, alto 3,5 metri, lungo 2,60 metri e profondo 90 centimetri. Realizzato in polistirolo denso e con dettagli che richiamano in modo estremamente fedele quelli visti nel gioco, l’enorme martello è stato irrobustito con poliuretano e fa (ovviamente) parte della campagna Live from PS5 – che ha messo in scena notiziari qua e là per il mondo per via di avvistamenti… particolari.

Il dettaglio del martello di Thor a Milano, in Corso Venezia

«Il maestoso Mjölnir, incastonato in un maxi-schermo a led (22×15 m), rappresenta il nuovo atto della campagna di comunicazione ‘Live from PS5, inaugurata lo scorso 30 gennaio con il rilascio di un video di lancio globale» ci ha spiegato Sony Interactive Entertainment Italia, in merito all’installazione meneghina.

«Una campagna volta a celebrare, a poco più di due anni dal debutto sul mercato, PS5™ e tutto lo straordinario universo PlayStation™!»

L’iniziativa è stata in effetti popolata da installazioni davvero peculiari: al di là della PS5 gigantesca di Roma, infatti, abbiamo visto anche un’ascia Leviatano a Londra (sempre da God of War, di Sony Santa Monica) e uno Squarciavento da Horizon in Polonia – per omaggiare anche l’amato franchise di Aloy firmato da Guerrilla Games.

In precedenza, ricorderete, Sony si era fatta notare in Italia anche per l’installazione a Firenze della statua di Aloy, che per il lancio di Horizon: Forbidden West aveva ispirato delle interessanti riflessioni sulla toponomastica al femminile nel nostro Paese. Anche il debutto di God of War: Ragnarok, lo scorso novembre, visse momenti ad alta spettacolarità a San Siro.

Lanciata a fine 2020, PlayStation 5 ha dovuto convivere a lungo con problemi di scorte, che hanno reso molto difficile trovarla nei negozi.

Acquistabile con la versione Standard e una variante Digital (priva di lettore blu-ray), oggi la console è disponibile presso i maggiori rivenditori – come Amazon – e sta facendo registrare importanti numeri sul mercato. Potete conoscerla meglio nella nostra video recensione.