Oppo Reno 4 Z a un prezzo super da Mediaworld! Oltre il 37% di sconto!

Tornano anche oggi, lunedì 19 settembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il prodotto in evidenza tra le offerte di oggi è sicuramente lo smartphone Oppo Reno 4Z in colorazione nera, che potete portarvi a casa a soli 249,99€ rispetto agli usuali 399€ di listino, con uno sconto del 37,34% e un risparmio reale di oltre 149€.

Lo smartphone Oppo Reno 4Z è animato dal processore octa core Mediatek Dimensity 800 è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,57″ in formato 20:9 a risoluzione 2.400×1.080 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 400PPI come densità di pixel.

Il comparto fotocamere di Oppo Reno 4Z è stata progettata per creare un senso di profondità con un design su più livelli, che mette in risalto le fotocamere rispetto alla scocca colorata Inoltre, la fotocamera principale da 48MP utilizza tecnologia di pixel binning 4 in 1, il cui range dinamico ampio consente di scattare foto nitide e bilanciate in ogni condizione di luce.

Grazie all’algoritmo di Beautification AI sviluppatore direttamente da Oppo, potrete preservare i dettagli, ottimizzare il contouring e applicare effetti di trucco al vostro volto con un risultato realistico.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.