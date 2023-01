Oppo Find X5 Pro, smartphone al top, ora in sconto! Risparmi oltre 80€!

Anche oggi, martedì 31 gennaio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa allo smartphone Oppo Find X5 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.049,90€, rispetto agli usuali 1.129,99€ di listino, per un risparmio reale di 80,09€ e uno sconto del 7%.

Lo smartphone Oppo Find X5 Pro è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire un’esperienza visiva e tecnologica senza compromessi. Il suo display AMOLED da 6,7″ con risoluzione WQHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz crea un’immersione totale per l’utente. Il comparto fotografico è composto da un obiettivo grandangolare da 50MP, un obiettivo ultra grandangolare e un teleobiettivo da 13MP, per catturare ogni momento con la massima qualità.

Grazie alla protezione IP68, lo smartphone Oppo Find X5 Pro è resistente agli schizzi d’acqua e alle condizioni avverse, ideale per chi è sempre in movimento. La dotazione tecnica comprende il potente SoC mariSilicon X, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, per prestazioni fluide e rapide. In definitiva, Oppo Find X5 Pro è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo potente e all’avanguardia.

