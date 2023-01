Oppo Find X5 5G ad un prezzo mai visto prima: 40% di sconto!

Se state cercando un nuovo smartphone di alta qualità ad un prezzo conveniente, abbiamo un’offerta che fa per voi! La catena di elettronica Comet ha lanciato una straordinaria offerta sullo smartphone Oppo Find X5 5G che vi permetterà di acquistarlo ad un prezzo imbattibile.

Lo smartphone Oppo Find X5 5G è dotato di un display AMOLED da 6,55″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento do 120Hz, garantendo un’esperienza visiva immersiva. Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera IA da 50MP con sensore Sony IMX766 e una fotocamera frontale da 32MP con sensore IMX615 per scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il dispositivo è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata della batteria. Inoltre, lo smartphone Oppo Find X5 5G è dotato di 8 GB di RAM che forniscono un’ottima capacità di multitasking, consentendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. E con una memoria interna di 256 GB, avrete molto spazio per salvare i vostri file, foto, video e app senza dover preoccuparvi di esaurirlo presto.

Solitamente, lo smartphone Oppo Find X5 5G viene venduto a 999,99€, un prezzo piuttosto elevato rispetto alla media dei prezzi degli smartphone. Tuttavia, la nota catena Comet ha deciso di offrire un’incredibile offerta per questo dispositivo, rendendolo disponibile a soli 599€. Questo significa che potrete acquistarlo con uno sconto del 40,1%, permettendovi di ottenere un risparmio di ben 400€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere uno smartphone di qualità ad un prezzo conveniente.

