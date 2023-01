One Piece Odyssey per PS5 e PS4 già in offerta! Sino al 24% di sconto!

Siete appassionati del manga/anime One Piece, ma non avete ancora acquistato il recentissimo One Piece Odyssey? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere le versioni PS5 e PS4 del titolo a prezzi davvero imperdibili!

La storia di One Piece Odyssey ruota tutta intorno a una nuova isola inedita, Waford, creata appositamente per questo videogioco. L’isola è molto atipica e piena di misteri da svelare, che riescono a legarsi in maniera interessante al background narrativo del manga originale, chiamando in causa le isole del cielo e, soprattutto, Weatheria.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “One Piece Odyssey è sicuramente il miglior gioco dedicato all’opera di Eiichiro Oda realizzato negli ultimi anni, anche se bisogna ammettere che l’asticella non era molto alta. Il titolo è un buon RPG classico, non esente però da alcuni difetti. Abbiamo molto apprezzato il combat system, che tenta di variare in maniera interessante la classica formula a turni, e l’esplorazione, che cerca di risultare meno monotona grazie all’utilizzo attivo di tutti i membri della ciurma“.

Potete portarvi a casa la versione PS4 di One Piece Odyssey a soli 53,50€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 24%, mentre l’edizione PS5 viene proposta a soli 59,99€, con uno sconto del 14%. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un ottimo gioco a un prezzo super! Vi consigliamo di affrettarvi, dato che i pezzi sono limitati e potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.