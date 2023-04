One Piece Odyssey non ha finito la sua avventura, novità in arrivo

A pochi mesi dall’arrivo di One Piece Odyssey, a quanto pare è ora il momento di scoprire di più sul gioco, grazie all’annuncio del primo DLC della storia.

Prodotto da Bandai Namco, il gioco è sbarcato su console e PC via Steam ed è ispirato ovviamente alla serie di manga di successo (che trovate anche su Amazon).

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «One Piece Odyssey è sicuramente il miglior gioco dedicato all’opera di Eiichiro Oda realizzato negli ultimi anni, anche se bisogna ammettere che l’asticella non era molto alta.»

Ora, come riportato anche da Gematsu, è stato annunciato il primo contenuto scaricabile single player del gioco: Reunion of Memories.

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA hanno annunciato il contenuto scaricabile di One Piece Odyssey, Reunion of Memories. Non è stata però ancora annunciata una data di uscita.

Di seguito, i primi dettagli ufficiali della trama riportati via comunicato stampa:

I famosi pirati si stanno finalmente riposando dopo le loro incredibili avventure sull’isola di Waford e a Memoria, il mondo fatto dei loro ricordi. Mentre festeggiano la loro ultima notte insieme prima di salpare, appare una ragazza che assomiglia a Lim, vestita di nero e con il cappuccio calato sul viso, con in mano un sinistro cubo nero… Ma chi è? La ciurma di Cappello di Paglia sarà costretta a tornare nella Memoria e trasportata di nuovo ad Alabasta, anche se sembra diversa dall’ultima volta e il cubo necessario per fuggire è scomparso! Il mondo dei ricordi non è più lo stesso e Luffy e i suoi amici dovranno trovare un modo per tornare indietro, ma non prima di aver svelato un ultimo mistero nascosto.

Poco sopra trovate il teaser trailer ufficiale del DLC, mentre in basso potete visionare un messaggio dei produttori del gioco (in lingua inglese).

Se volete saperne di più sul gioco, recuperate anche il diario degli sviluppatori rilasciato online solo alcune settimane fa, davvero da non perdere.

Per concludere, Bandai Namco è anche al lavoro sul battle royale gratis di My Hero Academia, il quale promette grandi cose per gli amanti del manga originale.