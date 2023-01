One Piece Odyssey, Frozen Flame e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete prenotare One Piece Odyssey a soli 42,89€, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 17,11€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

La storia di One Piece Odyssey ruota tutta intorno a una nuova isola inedita, Waford, creata appositamente per questo videogioco. L’isola è molto atipica e piena di misteri da svelare, che riescono a legarsi in maniera interessante al background narrativo del manga originale, chiamando in causa le isole del cielo e, soprattutto, Weatheria.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “One Piece Odyssey è sicuramente il miglior gioco dedicato all’opera di Eiichiro Oda realizzato negli ultimi anni, anche se bisogna ammettere che l’asticella non era molto alta. Il titolo è un buon RPG classico, non esente però da alcuni difetti. Abbiamo molto apprezzato il combat system, che tenta di variare in maniera interessante la classica formula a turni, e l’esplorazione, che cerca di risultare meno monotona grazie all’utilizzo attivo di tutti i membri della ciurma“.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Frozen Flame, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 13,46€, con uno sconto del 55%. In Frozen Flame, survival RPG, i giocatori si immergono nel vasto mondo di Arcana, un regno antico una volta governato dai draghi e ora maledetto. Attirando anime in grado di manipolare la magia ancestrale, i giocatori dovranno accumulare potere e allearsi con altri per combattere contro il Senzavolto nella Cittadella Gelida, responsabile della distruzione del regno. Fornendo un’esperienza di esplorazione immersiva, Frozen Flame offre un mondo aperto con paesaggi mozzafiato e antiche rovine popolate da mostri.

