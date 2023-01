One Piece Odyssey, dopo la demo gratis, c’è un «tributo» per i fan dell’anime

A pochi giorni dall’arrivo di One Piece Odyssey, a quanto pare è ora il momento di scoprire di più sul gioco, incluso un gradito tributo all’anime originale in occasione del suo 25imo anniversario.

Prodotto da Bandai Namco, il gioco è in arrivo su console e PC via Steam e sarà ispirato ovviamente alla saga manga di successo (che trovate anche su Amazon).

Da pochi giorni potete provare gratuitamente e senza costi di nessun genere l’atteso One Piece Odyssey, grazie alla demo giocabile.

Ora, come riportato anche da PSU, è il turno dell’emozionante trailer di lancio dedicato al gioco sulle avventure di Rufy e soci.

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di One Piece Odyssey, che celebra il 25imo anniversario dei fumetti originali di One Piece, presentando anche numerose sequenze in-game del prossimo JRPG dedicato al franchise.

Trovate il video in questione, della durata di poco più di due minuti, nel player in apertura di notizia (a tal proposito, vi auguriamo buona visione).

L’autore dell’opera originale, Eiichiro Oda, ha partecipato attivamente al progetto creando personaggi e mostri inediti, e contribuendo alla stesura della sceneggiatura. La trama ufficiale recita:

Nel corso del loro viaggio sulla Rotta maggiore, il capitano Rufy e la sua ciurma vengono sorpresi da una violenta tempesta. Quando il mare si placa, Cappello di paglia si ritrova disperso su una misteriosa isola lussureggiante, Waford, separato dal resto del suo equipaggio. Ha così inizio una nuova e appassionante avventura ricca di meraviglie naturali, nemici agguerriti e strani incontri con gli abitanti dell’isola.

Ma non solo: il gioco può contare inoltre sulle musiche evocative di Motoi Sakuraba, compositore noto per il suo contributo a saghe come Dark Souls e Tales of.

Se volete saperne di più sul gioco, recuperate anche il diario degli sviluppatori rilasciato online solo alcune settimane fa, davvero da non perdere.

Infine, Bandai Namco è in ogni caso anche al lavoro sul battle royale gratis di My Hero Academia, il quale promette grandi cose per gli amanti del manga originale.