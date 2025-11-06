L’attesa è finita: anche Star Trek entra ufficialmente nell’universo LEGO con un set che farà sognare i fan della saga e i costruttori più appassionati. Si tratta della LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D (10356), una fedele riproduzione della nave ammiraglia della Flotta Stellare vista in The Next Generation.

Con 3.600 pezzi e un design pensato per i costruttori adulti, la nuova Enterprise è una delle riproduzioni più imponenti mai dedicate al franchise. Il modello include il disco di comando rimovibile, lo scafo secondario dettagliato, le gondole a curvatura con i classici accenti blu e rossi, e persino un hangar apribile che ospita due shuttlepod in miniatura. A completare l’opera c’è un supporto da esposizione inclinato con placca informativa e una tessera espositiva dedicata alla serie Star Trek: The Next Generation, perfetta per chi vuole mettere in mostra il modello come un vero oggetto da collezione.

Vedi su LEGO

Tutto l’equipaggio al completo

Il set include 9 minifigure dei protagonisti principali della serie, ognuna corredata dai propri accessori iconici. A bordo troviamo:

Jean-Luc Picard

William Riker

Worf

Data

Beverly Crusher

Geordi La Forge

Deanna Troi

Guinan

Wesley Crusher

Tra gli accessori non mancano chicche che faranno sorridere i fan più attenti: una tazza da tè, un trombone, un phaser, un tricorder, un PADD, una valigetta ingegneristica, una bottiglia, un generatore di raggi traenti portatile e perfino un gatto.

Costruzione interattiva e design da esposizione

Il modello finito misura 27 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 48 cm di larghezza, dimensioni che lo rendono un autentico pezzo da esposizione. Come da tradizione per la linea LEGO Icons, il set offre un’esperienza di costruzione rilassante ma appagante, pensata per i fan adulti. Le istruzioni sono disponibili anche in versione digitale 3D tramite l’app LEGO Builder, per seguire passo dopo passo ogni fase dell’assemblaggio.

Prezzo, data d’uscita e bonus esclusivo

Il set LEGO Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D (10356) sarà disponibile dal 28 novembre 2025 al prezzo di 379,99€. Chi effettuerà il preordine potrà ricevere gratuitamente il LEGO 40768 Type-15 Shuttlepod, una mini riproduzione in scala minifigure della navetta vista nella serie The Next Generation.

Con questa uscita, LEGO apre ufficialmente un nuovo capitolo nella sua storia di collaborazioni con i grandi universi della fantascienza. Il risultato è un set che unisce nostalgia, precisione e passione, perfetto per celebrare uno dei simboli più amati della cultura pop. Che tu sia un trekkie di lunga data o un costruttore alla ricerca di una sfida stellare, la nuova Enterprise LEGO è pronta a portarti dove nessun mattoncino è mai giunto prima.

Vedi su LEGO