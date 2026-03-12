Nintendo presenta un gadget sorprendente che unisce divertimento e funzionalità: il fiore parlante. Questo oggetto interattivo vi accompagna durante la giornata, salutandovi, informandovi sulla temperatura della stanza e comunicandovi l’orario. Con un prezzo di soli 35,90€, disponibile anche su Amazon, rappresenta una soluzione originale per portare allegria nella vostra casa o nel vostro ufficio.

Fiore parlante, chi dovrebbe acquistarlo?

Il fiore parlante può parlare liberamente oppure potete premere il pulsante per ascoltare subito una frase. Potrete impostarlo affinché vi dia il buongiorno al mattino o vi auguri la buonanotte con un sorriso, rendendo ogni momento della giornata più speciale. Le frasi pronunciate cambiano in base al momento, creando un’esperienza coinvolgente e simpatica.

Oltre alla compagnia, il fiore parlante offre funzionalità pratiche: rileva la temperatura dell’ambiente, segnala quando le batterie stanno per terminare e vi comunica l’orario esatto. Nonostante non risponda a comandi vocali, il semplice utilizzo del pulsante permette di godere di tutte le sue funzioni senza complicazioni.

Con il supporto a 11 lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, giapponese, cinese e coreano) il fiore parlante è perfetto per chi ama la tecnologia internazionale. Funziona con 2 batterie AA non incluse, ed è l’ideale per chi cerca un piccolo oggetto interattivo, simpatico e sorprendentemente utile nella vita di tutti i giorni.

