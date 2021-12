Offerte di Natale CDKeys: tantissimi titoli con sconti da urlo!

Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato le sue offerte di Natale che vi permettono di acquistare tantissimi giochi a prezzo scontato. Il popolare catalogo digitale di videogiochi, infatti, è invaso da sconti su tantissimi videogame, anche quelli di prossima uscita, come God Of War, proposto a soli 33,99€. Nel titolo vivrete l’avventura di Kratos e Atreus attraverso i reami con l’opzione della risoluzione 4K e del framerate sbloccato. La versione PC include anche tecnologie come gli strumenti per migliorare i riflessi e l’ambient occlusion come GTAO e SSDO, nonché il supporto al DLSS di NVIDIA.

Piuttosto interessante anche Cyberpunk 2077, che potete portarvi a casa a soli 15,49€, rispetto agli usuali 59,49€ di listino. Cyberpunk 2077, basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, vi metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.

Vario, enorme, capace di lasciare completa libertà espressiva al giocatore e in grado di mostrare chiaramente una nuova via per il futuro degli RPG open-world, l’opera di CD Projekt tocca temi d’importanza capitale, mettendoci faccia a faccia coi nostri demoni peggiori, le nostre virtù, la degradazione della nostra società e le terribili derive che il progresso tecnologico sta acuendo giorno dopo giorno.»

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate la nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

