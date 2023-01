Nuovo Life is Strange, un’immagine farà felici gli amanti del retrogaming

La serie di Life is Strange è nota anche ai sassi, essendo una delle più apprezzare in assoluto quando si parla di avventure narrative.

Dopo l'uscita di Life is Strange True Colors, si è più di recente iniziati a parlare di un nuovo capitolo.

Le redini del franchise sono ora nelle mani di Deck Nine, lo studio che ha dato in natali a True Colors e, prima ancora, al prequel Life is Strange Before the Storm.

Ora, dopo che è stato reso noto mesi fa che la serie potrebbe finalmente essere in procinto di tornare, con somma gioia da parte dei fan, è apparsa quella che sembrerebbe essere la prima immagine del nuovo gioco.

Come riportato anche da Insider Gaming, Don’t Nod, ossia lo sviluppatore di Life is Strange, Remember Me e Vampyr, ha twittato un’immagine teaser che potrebbe indicare che un vero e proprio Life is Strange 3 è in fase di sviluppo.

Lo screen ci offre una visione accogliente e nostalgica di un ambiente di gioco a tema retrò (con tanto di console a cartucce), con elementi che fanno pensare a un titolo che potrebbe essere ambientato negli anni ’90.

Ma non è tutto: l’immagine è stata pubblicata insieme a un link di Don’t Nod, rivelando alcuni posti vacanti nei reparti audio, game design e animazione. Il team starebbe quindi cercando personale per lavorare a ‘questo nuovo gioco narrativo’.

Here's a little glimpse of what #DontNodMontreal is brewing!

Does it bring back childhood memories?

We are looking for talents to join the team in Montréal on this new narrative game!

Find all our job openings here: https://t.co/IJi6njvHiJ pic.twitter.com/IFBAkGPGFW — DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) January 27, 2023

Vero anche che Don’t Nod, che sapevamo aver lasciato le redini di Life is Strange, sta continuando con le sue storie originali: ecco la prossima.

Restando in tema, ricordiamo che Life is Strange 2, l’ultima avventura del franchise sviluppata da Don’t Nod, arriva a sorpresa su Nintendo Switch con una data molto vicina.

Ma non solo: Life is Strange Arcadia Bay Collection include il primo capitolo e Before the Storm, ed è disponibile anche su Nintendo Switch da alcune settimane: leggi la recensione.