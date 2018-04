One Piece World Seeker: Yonji, Ichiji e Niji appariranno nel gioco

A cura di Antonello “AWesker” Buzzi del 06/04/2018

Nell'ultimo numero della rivista nipponica Weekly Famitsu è stato confermato che la divisione militare Germa 66 sarà presente in One Piece: World Seeker. Nello specifico appariranno nel gioco Yonji "Winch Green", Ichiji "Sparking Red" e Niji "Dengeki Blue". Descritti come i fratelli di Sanji, Germa 66 sono super umani nati attraverso il potere delle scienza e cercheranno di contrastare Luffy con il loro equipaggiamento super tecnologico ed abilità miracolose.

Ricordiamo che One Piece: World Seeker è attualmente in sviluppo per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Se volete saperne di più, vi invitiamo a consultare la nostra preview di dicembre.

Fonte: Gematsu