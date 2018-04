Shaq-Fu: A Legend Reborn ha finalmente una data su console e PC

A cura di Marcello “Pavo” Paolillo del 05/04/2018

Mentre il titolo originale era tristemente noto come uno dei peggiori giochi mai realizzati, Shaq-Fu: A Legend Reborn riporterà la leggenda del basket in una varietà di ambientazioni selvagge per un action game potenzialmente da urlo.



Oggi è infatti arrivata la conferma che il gioco uscirà ufficialmente per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 5 giugno 2018 in tutto il mondo, secondo lo sviluppatore e l'editore del gioco, Sabre Interactive e Wired Productions.



Shaq-Fu: A Legend Reborn verrà venduto a $ 19,99 in formato digitale, mentre sarà disponibile anche in versione fisica (con DLC) al prezzo di $ 29,99 su PS4 e Xbox One ($ 39,99. su Nintendo Switch).



Fonte: DualShockers