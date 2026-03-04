Il catalogo di Xbox Game Pass si aggiorna ancora una volta, e questa tornata porta con sé due aggiunte che coprono un ampio spettro di gusti videoludici: da chi insegue il brivido del motorsport virtuale a chi cerca un'avventura indie carica di personalità e humor visivo.

L'aggiornamento è particolarmente significativo perché coinvolge più livelli del servizio in abbonamento Microsoft, confermando la strategia di differenziare i contenuti tra Ultimate, PC e Premium per offrire proposte diversificate agli abbonati.

Il titolo più atteso di questo update è senza dubbio F1 25, l'ultima iterazione della serie ufficiale dedicata al Campionato del Mondo di Formula 1 firmata da Codemasters e pubblicata da EA Sports. Il gioco approda nel catalogo tramite EA Play, il livello premium incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, ed è disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud gaming.

Si tratta dell'edizione ufficiale FIA Formula One 2025, che porta con sé una rivisitazione della modalità My Team — uno degli elementi più apprezzati dai fan della serie — e il terzo capitolo della modalità narrativa Braking Point, il formato story-driven che Codemasters ha introdotto qualche anno fa per avvicinarsi anche al pubblico meno hardcore.

F1 25 è disponibile anche su PlayStation 5 e PC tramite acquisto separato, ma la sua integrazione in EA Play lo rende ora accessibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, un vantaggio non da poco considerando il prezzo di listino del gioco.

Per gli appassionati di simulazioni racing e per chi segue la F1 anche solo come spettatore — la popolarità del motorsport virtuale è esplosa in Italia grazie all'interesse crescente per il campionato reale — questa è un'opportunità concreta di mettere le mani su uno dei titoli sportivi più completi dell'anno.

L'altra aggiunta di questo update si muove su coordinate completamente diverse: To A T arriva nel livello Game Pass Premium per Xbox Series X|S, PC e Cloud, portando con sé una proposta creativa che già sul fronte del concept si distingue nettamente.

Il gioco è sviluppato dal team uvula in collaborazione con Keita Takahashi, il designer giapponese celebre per aver creato Katamari Damacy, uno dei titoli indie più influenti della storia recente, noto per la sua estetica assurda e il gameplay fortemente originale.

In To A T, il giocatore veste i panni di un adolescente bloccato in una T-pose permanente — quella posizione a braccia aperte che i fan dell'animazione e del gaming conoscono bene come glitch estetico — che deve navigare la vita in una piccola città accompagnato dal suo cane.

Il tono è volutamente bizzarro e colorato, in linea con il DNA creativo di Takahashi, e si rivolge a chi apprezza esperienze narrative fuori dagli schemi, distanti dalla serialità dei grandi franchise.