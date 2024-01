TENDA NOVA WIFI 6, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 10%

Scoprite la rivoluzionaria connettività di casa con il sistema Tenda Nova Wifi 6 Mesh AX1500 (MX3), ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di €108,99 anziché €121,11. Godetevi un’incredibile velocità di connessione fino a 1501 Mbps e la comodità di una copertura estesa fino a 3500ft² senza preoccuparvi di zone d'ombra. Il roaming senza interruzioni e la possibilità di connettere fino a 80 dispositivi vi assicurano un’esperienza di navigazione fluida in ogni angolo di casa.

Tenda Nova Wifi 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Per le famiglie numerose o per chi ama connettere numerosi dispositivi senza rinunciare a prestazioni ottimali, il Tenda Nova Wifi 6 Mesh AX1500 (MX3) è la soluzione ideale. Con la sua capacità di coprire fino a 300m² e di connettere fino a 80 dispositivi contemporaneamente, vi assicurerà un'esperienza di navigazione senza interruzioni, perfetta per lo streaming in 4K o il gaming online. Grazie alla tecnologia Mesh e al WiFi 6, ogni angolo della vostra casa sarà raggiunto da un segnale forte e affidabile, senza più zone d'ombra.

Se siete genitori, inoltre, troverete nel Parental Control un alleato per gestire il tempo e le attività online dei vostri bambini, creando un ambiente virtuale sicuro e controllato. Approfittate adesso di questa offerta di Amazon, che vi permette di portarvi a casa Tenda Nova WiFi 6 a soli €108,99!

Tenda WiFi 6 si conferma essere la soluzione ideale se desiderate una connessione senza interruzioni, connettività estesa e gestione intuitiva della rete: dategli una chance se volete un upgrade significativo per il vostro set-up casalingo.

