SVUOTATUTTO AMAZON: ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED in sconto del 23%

Nel fervore delle novità presentate al CES 2024, emerge un'offerta esclusiva su Amazon: l'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, il celebre notebook con doppio schermo, disponibile ora a soli 1.699€, rispetto al prezzo originale di 2.199€. Un'opportunità unica per coloro che desiderano una macchina all'avanguardia, capace di trasformare radicalmente l'uso quotidiano di un PC portatile.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Se la vostra passione o professione si lega alla creazione di contenuti, l'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è il laptop che fa al caso vostro. Questo straordinario dispositivo, con il suo design in alluminio, il touchscreen OLED NanoEdge da 14,5 pollici con risoluzione 2,8K e lo ScreenPad Plus, è stato concepito per massimizzare la vostra produttività. Offre uno spazio di lavoro ampliato e flessibile, ideale per gestire simultaneamente diverse applicazioni senza compromettere performance o qualità visiva. Con la certificazione Dolby Vision e PANTONE, avrete una resa cromatica impeccabile per i vostri progetti creativi, mentre l'audio Harman Kardon con Dolby Atmos garantisce una qualità sonora tridimensionale per ogni contenuto multimediale.

Questo Zenbook Pro 14 Duo OLED è una potenza pura. Al suo interno, il processore Intel Core i7 di 12ª generazione e 16GB di RAM affrontano senza problemi applicazioni impegnative. L'ampia capacità di archiviazione di 1TB vi permette di salvare tutti i vostri progetti, mentre Windows 11 rende l'interazione ancora più intuitiva, stimolando la vostra creatività ad ogni passo.

Per editor video, grafici, compositori musicali o chiunque cerchi una combinazione perfetta di potenza e portabilità, lo Zenbook Pro 14 Duo OLED è la scelta ideale. Approfittate ora dello sconto di 500€ e non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per avere un laptop dalle caratteristiche uniche e innovative.

